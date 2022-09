Marcianeke opinó sobre el Plebiscito Constitucional: "Me importa un p..."

El trapero nacional, Marcianeke, fue consultado recientemente sobre el Plebiscito de Salida. En el marco de las elecciones de este 4 de septiembre, el famoso intérprete fue consultado si votaría por el apruebo o el rechazo. Su respuesta sorprendió a todos.

El artista urbano, mediante sus redes sociales, le pidió a sus seguidores que no le preguntaran si estaba a favor del Apruebo o del Rechazo, ya que era un tema que le interesaba en lo más mínimo. “Oye, no me pregunten si Apruebo o Rechazo porque me importa un pi…, era” dijo contundentemente mirando a la cámara en primer plano.

Este nuevo episodio de Marcianeke contra la política nacional, recuerda cuando hace unos meses, para la segunda vuelta presidencial, se enojó y dijo: “Dejen de enredarme en sus volás de política. Si poniéndome, no van a votar por ustedes. Más vivos que reclamo derechos y eran”.

El video del Marcianeke, sobre el Plebiscito:

¿Quién es este artista nacional?

Marcianeke en el último tiempo se ha convertido en una de las caras más visibles de la música urbana. Específicamente, el intérprete es uno de los más grandes exponentes del trap en nuestro país, trascendiendo fronteras y haciendo grandes shows en otros países de Latinoamérica.

En este orden de ideas, Marcianeke se convirtió en el cantante talquino más escuchado de Spotify, la popular plataforma musical de streaming. Vale la pena destacar que el joven tiene tan solo 19 años de edad, y tiene millones de escuchas en todo el mundo.

Finalmente, el cantante Marcianeke, cuyo nombre real es Matías Muñoz, cuenta con millones de visualizaciones en el servicio de videos de Google, YouTube, y además, todo lo que dice o hace se viraliza, gracias a la altísima popularidad que tiene mediante sus redes sociales.