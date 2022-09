Alerta de marejadas: emiten aviso desde Arica hasta el Golfo de Penas y el Archipiélago de Juan Fernández

Durante la jornada de este lunes 5 de septiembre, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile emitió una alerta por marejadas desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo Archipiélago de Juan Fernández.

Según los detalles que entregaron desde la institución, se trata del aviso número 24 que afecta a las costas continentales durante el presente año.

Para esta ocasión, se apunta a que la condición se manifestará a contar del día martes 6 hasta, el viernes 9 de septiembre. Su mayor desarrollo variará respecto a las horas de pleamar y alta marea, además de las condiciones del viento.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, Capitán de Fragata Gonzalo Concha, indicó que las marejadas serán “en todo nuestro litoral continental y territorio insular“.

Además, explicó que el oleaje será “con rompiente en bahías abiertas a esa dirección, alcanzando su mayor desarrollo durante las horas de pleamar o altas mareas y en particular entre las 07:00 y 10:00 horas“.

El llamado de la autoridad marítima es a que la población actúe con prudencia y cautela, siguiendo las normas de seguridad establecida.

Durante el oleaje, se apunta a no transitar por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

Fechas estimadas para el inicio de las marejadas

Archipiélago Juan Fernández: martes 6 septiembre (a.m.).

Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: martes 6 septiembre (a.m.).

Golfo de Arauco hasta Constitución: miércoles 7 septiembre (a.m.).

Constitución hasta Coquimbo: miércoles 7 septiembre (p.m.).

Coquimbo hasta Arica: jueves 8 septiembre (a.m.).

Fechas estimadas para el fin del oleaje

Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: miércoles 7 septiembre.

Golfo de Arauco hasta Coquimbo: jueves 8 septiembre.

Coquimbo hasta Arica: viernes 9 septiembre.

Archipiélago Juan Fernández: viernes 9 septiembre.

Puedes revisar más sobre las alertas de marejadas y las apreciaciones de la Armada, sobre cada aviso en zonas específicas, en el sitio web oficial del sistema de prevención.