Plebiscito de Salida 2022: ¿Qué ocurre con los votos blancos y nulos?

La ciudadanía está expectante a las elecciones por el Plebiscito de Salida, que decidirá si se aprueba o rechaza una Nueva Constitución.

A las 18:00 horas de hoy, se realizará el conteo de votos en todo el país para definir la continuidad de la ordenanza actual.

Recordemos que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile mayores de 18 años.

Además de “Apruebo” y “Rechazo”, hay otras opciones de sufragio que generan algunas dudas en el electorado.

¿Qué pasa con los votos nulos, blancos y las abstenciones?

El voto en blanco se reconoce cuando la papeleta no muestra ninguna opción. El mito que se suma a la mayoría en el conteo es falso. El voto nulo ocurre al marcar más de una sola preferencia, o al agregar algún dibujo, frase o palabra.

Los votos nulos y blancos se consideran como opciones no válidamente emitidos, por ende, no sirven en absoluto para alguna de las dos preferencias.

¿Qué es la abstención?

Ocurre al no introducir ningún voto, o sea no asistiendo al local de votación y no emitir el acto eleccionario. En este sentido, el voto no suma y no afecta en nada el resultado final.