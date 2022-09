Este domingo 4 de septiembre se realizó el plebiscito de salida para determinar el resultado de la propuesta de la Convención Constitucional, con un marcado triunfo del Rechazo.

En cuanto a la derrota del Apruebo, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, aseguró que la propuesta entregada era lo que el país necesitaba. “La Constitución que se le propuso a Chile era moderna y daba respuesta a lo que generó el estallido social“, comentó.

La parlamentaria manifestó que el sector a favor de aprobar el texto de la Convención Constitucional no pudo responder “a las fake news de la derecha”. “No fuimos capaces de enfrentar la campaña mediática de la derecha. No teníamos las vocerías para descontar las mentiras que se dijeron“, expresó la diputada.

“Lo lamento mucho porque esto es un retroceso, no para Apruebo Dignidad, sino que para la sociedad chilena“, concluyó Carmen Hertz.

De acuerdo a la información entregada por el Servel, los resultados del plebiscito de salida, con un 95,87% de las mesas escrutadas es de un 61,92% para el Rechazo y un 38, 08% para el Apruebo.