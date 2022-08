Ministerio de la Mujer responde a abogado defensor de Martín Pradenas tras polémicos dichos sobre la sentencia

Durante esta jornada, el abogado defensor de Martín Pradenas, Javier Jara Muller, conversó con ADN Hoy respecto al proceso de nulidad que buscan para el juicio que condenó a 20 años de cárcel al hombre de 29 años por delitos reiterados de violación y abuso sexual.

En el espacio, el abogado sostuvo que en este caso “están utilizando a un imputado como un medio de ejemplificación para intentar establecer una nueva forma de analizar los elementos probatorios en los juicios por agresiones sexuales, y que encuentro peligroso”.

Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no quedaron indiferentes a sus dichos, y mediante un comunicado se refirieron a los dichos de Jara. “Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género valoramos el fallo en contra de Martín Pradenas por los delitos cometidos no solo en contra de Antonia Barra, sino también otros cuatro delitos por abusos sexuales en contra de una joven de 18 años, una mujer menor de edad por abuso sexual y además dos delitos de violación”, parte el escrito.

“Sabemos y hemos escuchado el dolor de la madre de Antonia, de Marcela Parra, y entendemos su frustración porque la condena que pedía la Fiscalía era de 41 años. Estos 20 años corresponden por el delito más alto y lo que se pedía era la sumatoria de todos los delitos, pero creemos que el gran valor de esta sentencia tiene que ver con que los jueces en el tribunal oral en lo penal de Temuco consideran la necesidad de juzgar con perspectiva de género, lo que significa no desequilibrar la balanza hacia el acusado, sino que precisamente sacar los sesgos ante quienes denuncian violencia quienes muchas veces tienen que terminar, tal como sintió quizás Antonia, probando que ellas no son las culpables”, prosigue el comunicado.

“Y ahí queremos reafirmar como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que las agresiones sexuales y la violencia en general no son nunca responsabilidad de la víctima, sino que totalmente de quienes las cometen. En este caso, además, queremos destacar la importancia de que mantengamos actualizada nuestra legislación de acuerdo a la Convención de Belém Do Pará”, agregaron desde el ministerio.

Convención de Belém Do Pará

En este escrito también se hace mención a la “Convención de Belém Do Pará“, la cual busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. “El defensor de Martín Pradenas al iniciar el juicio dijo que él no quería que se le aplicara la Convención de Belém Do Pará (…) lamentablemente para el defensor y para Martín Pradenas eso no fue posible porque Chile ha firmado esa convención y nosotras como ministerio estamos en el camino de actualizar nuestra normativa de indicar la ley integral de violencia para mejorar los procesos de investigación”, aseguraron.

Esto, según explicaron, es para que “nunca más las víctimas, como ocurrió con Antonia, vayan a sentir que tienen que dar cuenta de toda su vida y probar que si son una buena o mala víctima, ya que con las indicaciones hemos comprometido que se va a prohibir indagar en la conducta sexual previa de quien denuncie una violación”.

Además, aseveraron que “el tipo de penas o condenas para este tipo de casos debiese ser mayor en nuestro país, tomando en cuenta que en otros países hay cadena perpetua para casos de abuso sexual”.

“Afortunadamente, en el caso de Antonia hemos tenido una aplicación de perspectiva de género en todo el juicio y, por lo tanto, eso se expresa en la pena”, añadieron.

“El foco del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género está en poder mejorar el proceso y darles garantías a las víctimas de que no van a ser ellas las juzgadas”, cerraron.