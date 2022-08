Este lunes el diputado Andrés Celis (RN) afirmó que solicitará invitar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a exponer en la comisión de la Cámara encargada de investigar los incendios registrados en el Metro de Santiago durante el 2019, en el marco del estallido social.

Lo anterior, luego que el mandatario brasileño asegurara, durante el primer debate presidencial de cara a las elecciones de octubre en el país latinoamericano, que el Presidente Gabriel Boric fue el responsable de estos hechos.

“El expresidiario (Lula da Silva) apoyó a Chávez, apoyó a Maduro. Y mira cómo está Venezuela. Apoyó a Boric, que prendía fuego en el Metro. A Petro, que quiere liberar las drogas, y a Daniel Ortega (en Nicaragua) que arresta sacerdotes y persigue monjas”, indicó el presidente brasileño.

¿Qué dijo el diputado?

Tras esto, durante esta jornada, el diputado Andrés Celis manifestó su “condena transversal” a los dichos de Jair Bolsonaro, expresando: “Me parece inaceptable y poco serio, creo que está absolutamente errado”.

“Yo formo parte de la comisión de la quema del Metro y voy a pedir formalmente, vía Cancillería, que se invite al presidente Bolsonaro a que nos entregue los presuntos antecedentes que él tendría”, indicó el congresista de RN.

En esa línea, el diputado Celis expuso que el presidente de Brasil no cuenta con ningún argumento o antecedente para realizar tales acusaciones, pero aseguró que “si es capaz de decir que tiene datos de que el Presidente de la República participó (en la quema de las estaciones del Metro), si tiene esa personalidad, entonces lo vamos a invitar”.

“No me cabe duda de que lo más probable es que no nos conteste, que no asista, pero lo condeno absolutamente (…) cuando la gente dice algo, invitémosla, y aquí se ven los gallos”, cerró Andrés Celis.