Hasta el ex Congreso Nacional llegó un grupo de exconvencionales de Chile Vamos para explicar de qué forma la propuesta de Nueva Constitución habría permitido, según señalaron, que el vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, fuera juzgado por tribunales indígenas y no por la justicia ordinaria.

“Hoy estamos viviendo una situación muy compleja, pero con la propuesta constitucional que se le ha presentado al país, en caso de ser aprobada, existen muchas incertezas en materia de justicia. La gente se pregunta qué pasará con el señor Llaitul, quién lo juzgaría, cuáles serían los límites. Nada de eso queda claro. Por eso invitamos a rechazar”, dijo la exconvencional Bárbara Rebolledo.

Por su parte, la exconstituyente Constanza Hube señaló: “El señor Llaitul eventualmente podría haber dicho que los tribunales chilenos son incompetentes para juzgarlo, porque podría haber aludido a tener su propio sistema de justicia, que es indígena, donde en el caso mapuche tiene mucho derecho oral y donde además se reconoce en la constitución de la Convención que no solo los jueces, sino las autoridades ancestrales pueden cumplir el rol de juez. Ese es el gran punto. No me parece debilitar una determinada opción, sino que hace pensar a los chilenos de las serias diferencias arbitrarias que podrían estarse generando en algo tan sensible como justicia”.

Pero ¿qué dice la propuesta de nueva Constitución al respecto?

Capítulo IX: Sistemas de Justicia

En el capítulo IX de la propuesta de nueva Constitución, sobre Sistema de Justicia, señala en el artículo 309:

“El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte”.

En el numeral 2 del mismo artículo, precisa: “La ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”.

Con todo, en el artículo 328 y 329 se apunta que podría ser finalmente la Corte Suprema la que resuelva los conflictos: en el primero de los artículos mencionados, numeral 1, se señala que este órgano velará “por la correcta aplicación del derecho y uniformar su interpretación, así como las demás atribuciones que establezcan esta Constitución y la ley”. En el segundo artículo señalado, en tanto, se lee:

“La Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena, lo hará en sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio, en la forma que establezca la ley”.