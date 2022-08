Mark Ruffalo sobre el proceso constituyente: “Todos los ojos y esperanza en Chile”

El protagonista de Hulk, Mark Ruffalo, posteó desde su cuenta de Twitter una clara referencia a nuestro país. El actor de Hollywood mencionó al proceso constituyente chileno, que llegará a una fase clave este 4 de septiembre con el Plebiscito de salida que aprobará o rechazará el proyecto de una nueva constitución.

All eyes and hope on Chile. https://t.co/IBcCgkAbfd

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 25, 2022