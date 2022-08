Ministro Ávila y hechos de violencia en Instituto Nacional: “A estas alturas ya no tienen un móvil político”

Con el fin de conocer el escenario actual de la educación nacional, este miércoles el Ciudadano ADN conversó con el ministro Marco Antonio Ávila, quien condenó los hechos de violencia registrados en las últimas semanas en el Instituto Nacional, con participación de los llamados overoles blancos.

Es más, el pasado lunes el emblemático establecimiento debió suspender sus clases durante la tarde, debido a que sujetos con dichas vestimentas lanzaron bombas molotov, generando daños al colegio.

¿Qué dijo el ministro?

“Estos hechos de violencia a estas alturas ya no tienen un móvil político, naturalmente hay necesidades, especialmente en temas de infraestructura con un liceo tan antiguo como el Nacional que requiere remodelar sus salas de clases”, explicó el titular de Educación.

Sin embargo, el ministro Ávila esgrimió: “Aquí claramente el móvil es derechamente un desorden que no tiene ningún sentido, no hay un objetivo claro respecto de estos grupos, claramente muchos de ellos son estudiantes, pero que no han permitido poder retomar la normalidad tras la pandemia”.

De ese modo, la autoridad de Gobierno expuso que el ministerio está trabajando en “formas de acompañar al sostenedor, que en este caso es el Municipio de Santiago, a encontrar soluciones”.

“Hoy lo que tenemos que hacer, por una parte en términos de educación, es una actualización de protocolos y reglamentos internos, el trabajo con los equipos directivos y profesores para la identificación de estos estudiantes, cuestión que no había sucedido antes”, detalló el ministro.

Sobre este último punto, Ávila señaló que las autoridades de Educación están “permanentemente pidiendo a profesores y profesoras que ayuden a identificar a los estudiantes para poder hacer la aplicación como corresponde de manual de convivencia y esto implica que podrían ser expulsados del establecimiento”.

Proceso SAE 2023

Aprovechando la instancia, el ministro de Educación se refirió al proceso de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2023, el cual dio inicio el pasado 10 de agosto y que se extenderá hasta el próximo 7 de septiembre.

“Estamos llevando a cabo, después de varios años, este proceso que está ligado a la Ley de Inclusión y que ha permitido que las familias sean quienes escojan los proyectos educativos y no al revés”, expuso el secretario de Estado.

Bajo ese escenario, el ministro Ávila apuntó que “el Sistema de Admisión Escolar es una iniciativa bien civilizatoria, donde cada familia puede postular a un establecimiento, conocer la oferta educativa de este y poder señalar que sus hijo e hijas asistan a él”.

Finalmente, el titular de Educación precisó que a la fecha existe un “balance bastante positivo” del proceso, exponiendo que el 78% de las familias que quieren postular ya lo han hecho, es decir, “estamos pensado en una oferta de más 540 mil matrículas a nivel nacional”.