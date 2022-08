La crítica de Evelyn Matthei al proyecto de nueva Constitución: “La cantidad de derechos que se le dan a los presos es impresionante”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lanzó duras críticas al Presidente de la República, Gabriel Boric, luego de que en una entrevista fuera consultado por las cifras de seguridad y delincuencia, instancia en la que el Mandatario acuñó el término “cherry picking”.

Según indicó la jefa comunal en el programa Sin Filtros, actualmente no hay “ninguna cifra de delincuencia que haya bajado. La delincuencia que tenemos hoy día es mucho más brutal que antes”.

“Con lo del presidente (Gabriel Boric) me llamó la atención que no maneje las cifras. Yo no suelo criticar al Presidente de la República. Siempre digo, cuando hago una crítica es al Gobierno; pero aquí, es al Presidente porque él fue el que lo dijo. No maneja las cifras en su propio país que él preside. Pero, además, no demuestra ninguna empatía hacia la cantidad de víctimas que tenemos en el Norte, en el Sur, en Santiago y en todas las poblaciones. Estoy consternada con lo que está sucediendo”, agregó.

Asimismo, Matthei indicó que con los dichos del Presidente Boric sintió que “él estaba minimizando el tema de la inseguridad. Yo comparto que tenemos que unirnos todos. Lo que no se puede hacer, para unirnos todos, es negar que el problema existe“.

Finalmente, Evelyn Matthei criticó duramente al proyecto de nueva Constitución, afirmando que “me estudié bien en esta materia (la seguridad ciudadana) el nuevo texto constitucional. La cantidad de derechos que se le dan a los presos es impresionante“.