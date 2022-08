El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se refirió a las declaraciones de Héctor Llaitul, líder de la CAM, quien aseguró que su organización participa del robo de madera. El persecutor aseguró que las declaraciones no son pruebas suficientes para que el Ministerio Público pueda formalizarlo.

“La confesión en nuestro sistema judicial penal no tiene ningún valor en términos de poder usarse en definitiva en contra de la persona”, apuntó Abbott.

“El Ministerio Público tiene que reunir antecedentes adicionales porque efectivamente el reconocimiento de un hecho respecto de una persona puede dar origen a que se decreten diligencias para poder establecer la existencia de ese hecho, y de la participación de la persona. Pero no basta pura y simplemente que alguien se atribuya o se autoatribuya alguna conducta para que inmediatamente el Ministerio Público pueda tomar una decisión de formalización de una investigación, que requiere muchos mayores antecedentes que esa simple declaración”, explicó.

Servicio de Impuestos Internos

Pese a esto, el Fiscal Nacional precisó que “respecto del robo de madera, hemos solicitado al Servicio de Impuestos Internos que presente las querellas necesarias para poder hacer la persecución penal por la vía de la inspección tributaria”.

Y agregó que “hemos llevado adelante las investigaciones en curso, y en algún momento se tomarán decisiones sobre el particular, pero no me puedo referir a las diligencias puesto que son secretas”.

El ministerio del Interior

La ministra del Interior, Izkia Siches, señaló sobre las declaraciones del líder de la CAM que “Nosotros, en esta ampliación de querella, no solamente solicitamos especial énfasis en estas declaraciones y también las previas en donde están contenidas las que fueron acogidas por la prensa este fin de semana. Pero no son informaciones nuevas”, indicó la ministra del Interior.

Y agregó que “esta no es una información nueva para nadie y creo que todos estábamos conscientes que el robo de madera era una de las fuentes de financiamiento de las bandas organizadas que operan en la zona”, planteó la ministra.