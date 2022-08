Alcalde de Cunco advierte que situación en macrozona sur “pone en riesgo asistencia de electores” durante Plebiscito

El alcalde de Cunco, Alfonso Coke, se refirió este lunes a la situación en la macrozona sur y advirtió que este contexto “pone en riesgo la asistencia de electores” a los locales de votación durante el Plebiscito del 4 de septiembre.

En diálogo con La Tercera, el también presidente de la Asociación de Municipios de La Araucanía (AMRA) expresó que la gente de su comuna vive con “miedo”. “Después de las 6:00 de la tarde no salen de sus casas. No saben lo que puede pasar en la noche. Entonces creo que esto se le arrancó de las manos al Gobierno“, añadió Coke.

Lo anterior tiene su asidero en los cortes de rutas, tanto carreteras como caminos interiores, que se han registrado en el último tiempo. Para el alcalde de Cunco, no estarían las medidas de seguridad para resguardar estos espacios de la macrozona sur durante el Plebiscito.

“Tenemos que conversar con el Gobierno”

Sobre lo anterior, Alfonso Coke expuso que “hay que ponernos de acuerdo, tenemos que conversar con el Gobierno“. También recordó que el voto en el Plebiscito es obligatorio y que la gente que no pueda llegar a los locales de votación se vería perjudicada.

“Yo no estoy en contra, no estoy peleando con nadie, vienen las elecciones ahora, se votó que el voto tiene que ser obligatorio. Pero si no está el Ministerio del Interior o de Obras Públicas, para recorrer la región de la Araucanía, en las rutas que están en peligro, las rutas que no se pueden cruzar, ¿cómo va a venir esa gente a sufragar, si es obligatorio?“, agregó el jefe comunal.

“¿Vamos a tener cuánto? 20 mil, 30 mil personas citadas a los tribunales, porque no asistieron a votar, porque no estaban las condiciones dadas. Entonces, hay una preocupación que tiene que asumir el Gobierno hoy día y que tiene que tomar el delegado presidencial acá, para dar todas las facilidades”, subrayó.