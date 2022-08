El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, dio a conocer el plan de contingencia dispuesto en carreteras en conjunto con las concesionarias y Carabineros para este fin de semana largo con motivo del feriado del lunes de 15 de agosto y en el que saldrán de la capital más de 380 mil vehículos.

Las salidas se concentrarán el viernes 12, jornada en la que se espera que 124.000 vehículos salgan de la Región Metropolitana. En tanto, para el retorno el día lunes 15 se prevé que regresen 134.000 siendo la Ruta 5 Sur la de mayor flujo con cerca de 41.000 autos regresando durante ese día.

Las medidas

En cuanto a las medidas de contingencia adoptadas, estas se aplicarán para el retorno del lunes 15. En el caso de la Ruta 68 se activará el sistema 3×1 en dirección a Santiago, de acuerdo a los flujos observados en terreno, esto debiera activarse entre las 12:00 y las 17:00 horas, desde el Enlace Pudahuel (km 11,6) a Enlace Costanera (km 9,5).

La medida se repetirá en la Ruta 78, donde habrá sistema 3×1 en dirección a Santiago entre la Variante Melipilla y el sector de Talagante (km 39,3). La medida regirá entre las 14:00 y las 18:00 horas.

En el caso del Túnel El Melón, la autoridad informó que ya no se aplicará unidireccionalidad de sus vías como se realizaba anteriormente, ya que las obras de mejoramiento en ambos túneles se encuentran finalizadas, por lo que sus pistas en sentido norte y sur se encuentran completamente habilitadas.

Free flow y Stop and go

Durante la entrega de las medidas para este fin de semana largo, el ministro del MOP anunció que se encuentra en marcha el plan de extensión de sistemas de telepeajes (free flow y stop and go) a las rutas interurbanas regionales. En esa línea, informó que durante el mes de septiembre se habilitarán los free flow en los peajes de la Ruta 5 en el Túnel El Melón (Región de Valparaíso), Retiro y Río Claro (Región del Maule), además de Stop and go en el peaje Las Vegas (Región de Valparaíso). En tanto, en marzo del próximo año se habilitará el free flow en el Peaje Quinta (Región de O’Higgins).

Este plan, que continuará durante los próximos años extendiéndose gradualmente hacía las rutas del norte y sur del país, busca reemplazar los peajes manuales por telepeajes, logrando con ello descongestionar las zonas de peajes, con un conjunto de beneficios para los automovilistas como: evitar el pago manual, reducir los tiempos de viajes y también los riesgos de accidentes.

En tanto, el ministro García realizó estos anuncios luego de participar junto a representantes de las concesionarias de autopistas en el lanzamiento del Comité de Prevención de Desastres Viales.