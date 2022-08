Este jueves, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, hizo un duro diagnóstico en lo que a seguridad respecta: la autoridad aseguró que “Chile venía mal y ahora está peor en materia de delincuencia”.

En conversación con radio Universo, Orrego apuntó a la actual administración, señalando que han sido “ingenuos” y “presuntuosos” en cuanto a las medidas para abordar la violencia y los delitos. Así, puso como ejemplo el frustrado viaje de la ministra Izkia Siches a La Araucanía, donde fue recibida con disparos:

“Creo que este Gobierno partió con una mirada muy ingenua y bastante voluntarista y un poco presuntuosa en materia de seguridad. Lo que le pasó a la ministra Siches en La Araucanía es sólo un botón de muestra. Mucha gente llegó al Gobierno sin haber tenido nunca un cargo de responsabilidad pública, creyendo que bastaba solo con decir ‘se acabó la violencia””.

Sin embargo, reconocido que el Gobierno “ha ido de menos a más, pero con un ritmo absolutamente insuficiente”. Además, no responsabilizó la situación de seguridad actual solo a la administración del Frente Amplio, sino que “no es responsabilidad solamente de este Gobierno, es de los últimos gobiernos incluido Bachelet 2”.

Lo que falta, dijo, es “sentido de urgencia”.

Luego, en el matinal Mucho Gusto, Orrego aseguró que “Chile es el tercer exportador en América Latina (de drogas), sea porque la producimos o porque viene de otras partes. El nivel de penetración de los carteles es mucho mayor que el que hemos reconocido”.

Como síntoma de esto, precisó el gobernador, está “la llegada de representantes reconocidos de carteles como Jalisco Nueva Generación o Tren de Aragua”.

“Tenemos cada día más armas, más delitos violentos y más homicidios. Desde el punto de vista del resultado final, si uno suma los últimos tres gobiernos, habremos hecho algunas cosas bien y otras mal. Me atrevería a decir tres cosas, además de la voluntad política, que coincido: una, diseño institucional (…) falta foco y especialización (…) Falta integrar las bases de dato. Si tienes lleno de cámaras Santiago pero no están conectadas con el Registro Civil o si no están conectadas unas con otras, no sacas nada”, añadió.

Con todo, desde la gobernación metropolitana siguen avanzando en la modernización de las instituciones.