Diputada Gazmuri asegura que “el alcohol es una droga mucho más perniciosa” que la marihuana

Este jueves, en medio de un debate sobre el consumo de drogas en las y los parlamentarios nacionales con su colega Ximena Ossandón, la diputada Ana María Gazmuri aseguró que “el alcohol es una droga mucho más perniciosa” que la marihuana.

En conversación con el matinal de Canal 13, las parlamentarias analizaron los test de drogas a los que se deberán someter los legisladores en el Congreso, hecho que Gazmuri calificó como “un proyecto populista”.

“Esto vuelve a confundir, asociando al usuario con estar bajo los efectos de. No se trata de ningún privilegio, es un examen intrusivo que violenta la soberanía nacional y eso lo ha dicho el Consejo para la Transparencia, la ministra de Salud. Hay un amplio consenso de que esta no es la manera adecuada”, expuso la diputada activista por el uso medicinal de la cannabis.

En esa línea, Ossandón tras asumir que “nunca he consumido marihuana”, señaló que estos exámenes son “un tema de transparencia, incluso frente a nuestro electorado. Nadie está diciendo que vamos a crucificar a un parlamentario que admite que está consumiendo regularmente, lo importante es que el día de mañana cuando vaya a elección la ciudadanía sepa que es una persona que consume habitualmente”.

La marihuana y el alcohol

Bajo ese escenario, Gazmuri apuntó a la diferencia que se hace entre la marihuana y el uso del alcohol y dijo: “Hoy desde la evidencia, el alcohol es una droga mucho más perniciosa tanto para el individuo como para la sociedad, por las externalidades negativas que tiene tanto de salud como de impacto en los demás, en cuanto a la violencia, eso lo tenemos sumamente claro”.

“Si nos basamos en la ciencia, hoy habría que prohibir el alcohol y el tabaco”, agregó la diputada.

A estos dichos, Ximena Ossandón respondió: “El consumo de la marihuana no se puede considerar normal y aquí se usó la palabra normal. Yo quiero insistir que soy contraria a las dos. Yo no sé de dónde tú sacas que una cosa es peor que la otra, las dos cosas son dañinas”.

“Es curioso porque en el Congreso pasa lo mismo, dicen que la derecha defiende el alcohol y la droga la defiende la izquierda, mira la estupidez”, complementó la parlamentaria de RN.

“A mí no me vengan a decir que (la marihuana) no es dañina, porque cuando dicen que el alcohol produce violencia y todo y la marihuana… cuando a mí me ha tocado guerra de bandas en mi distrito, es como pelear contra monos porfiados”, continuó Ossandón.

Dichos, a los que Gazmuri respondió: “Pero eso no es marihuana po”.

“Da lo mismo, todo es una droga, hablo en general, porque una puerta abre otra puerta”, esgrimió Ossandón.