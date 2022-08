Un aeródromo y tres avionetas resultaron incendiadas durante la mañana de este lunes en la comuna de Curacautín, en la región de La Araucanía. El ataque fue atribuido por el grupo Resistencia Mapuche Malleco. Además, en la zona rural de la comuna de Lautaro, específicamente en Pillalelbun, otro grupo armado quemó una casa y maquinaria agrícola.

Los hechos marcaron el inicio de agosto. Se suman también a las amenazas hechas por la Coordinadora Arauco Malleco de tomas de terrenos.

El escenario, a juicio del exasesor de Asuntos Indígenas del Gobierno y profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, era previsible: “Estamos en una coyuntura política donde era difícil pensar que estos grupos no se manifestaran de acuerdo a las estrategias que ellos tienen”.

“Estamos en una coyuntura tremendamente importante para el país, que es el plebiscito, y recordemos que estos grupos no han querido participar del proceso constituyente, sino que más bien lo denostan, lo cuestionan, dijeron que no se sentían representados por los escaños indígenas, porque tienen una política más bien de ruptura con el Estado, con algo llamado “acción directa”, pero que significa violencia y que no incluyen vías institucionales de participación. En esta coyuntura se hacen presente políticamente y diciendo que el camino que ellos creen es un desafío para el proceso constitucional”, dijo este lunes en conversación con ADN Hoy.

Así, por ejemplo, “el estado de excepción termina siendo más simbólico que real”.

Los diálogos con los grupos radicalizados están cortados, diagnostica Millaleo. Pero ello “no significa un término definitivo: los procesos de este tipo se caracterizan porque los actores más extremos ratifican las posiciones de no diálogo y es un desafío para la política que al menos uno de ellos cree diálogos. Pero para crear las condiciones existe una extrema dificultad cuando no hay cooperación”.

Estado de excepción

El viaje de la ministra del Interior, Izkia Siches, hacia la macrozona sur que fue recibido con disparos mostró una “falta de preparación”, según el abogado. “Más que ingenuidad, faltó preparación, priorizar otros caminos: uno no va a dialogar con los más hostiles, sino con los menos, en un proceso de círculos concéntricos hasta llegar al más hostil. Una estrategia poco definida va cediendo a las estrategias que va proponiendo la derecha. Todo lo que se ha hecho, más allá del mérito que tenga (querellas contra Llaitul, estado de excepción), es un discurso de la derecha en la que el Gobierno termina embarcándose”, resume.

Así, incluso la advertencia de las tomas de terrenos de Llaitul “no es casual: está desafiando, provocando en los momentos previos al plebiscito. Y lo que le queda al Gobierno en esta instancia es muy poco margen de acción. Y lo que uno se pregunta es por qué el Gobierno queda acorralado en esta instancia”.

“El Gobierno reacciona en estas situaciones donde no le quedan más opciones porque queda acorralado”, añadió.

El equilibrio y el desafío, entonces, es el diálogo sin descuidar el orden público: “La pregunta es cuál es la ecuación correcta: qué diálogo, con quién, con qué intensidad, y luego qué medidas de seguridad y con qué intensidad”.

Con todo, en las próximas semanas, asegura Millaleo, “vamos a seguir viendo actos de otros grupos distintos de la CAM para hacerse notar que ellos están allí”.