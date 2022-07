“Ojalá me metan preso porque me van a hacer un favor”: Pedro Pool arremete y desafía con nuevas amenazas

No para. Pedro Pool sigue lanzando graves declaraciones que se suman a las que hizo en el programa Las Indomables.

Es que el hombre señaló en esa ocasión que, de ganar el Apruebo, organizaría grupos de resistencia para defender la propiedad privada y de las familias.

Y amenazó: “lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque. No van a ser 3.000 como el general Pinochet, van a ser hartos más (…) Ténganlo claro, amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”.

Una frase que se sumó a las amenazas que el sujeto hizo contra dos exconvencionales Jaime Bassa y Fernando Atria y que generó que la Fiscalía de Osorno abriera una investigación en su contra y que los amenazados interpusieran una querella.

Pedro Pool no para

Así, y lejos de callarse, el empresario volvió a alzar la voz. Y lo hizo a través de su canal en Youtube, donde emitió sus descargos.

“Me he convertido de la noche a la mañana en un hombre peligroso, más malo que Llaitul (…) El Instituto de los Derechos Humanos de Osorno y el de Chile no ha puesto una querella criminal en contra del señor Héctor Llaitul, por ejemplo. No. Un hombre que carga con 50 cadáveres en su espalda y miles de atentados terroristas”, dijo.

Y agregó “¿y por qué a Pedro Pool? Porque Pedro Pool es peligroso, Pedro Pool tiene ideas, Pedro Pool es un hombre que dice las cosas de frente, no se queda callado, no entrega la oreja”.

Luego, emitió nuevas amenazas: “yo le quiero decir a los zurditos que no me van a callar y no me van a callar, porque yo estoy pelendo por algo más grande. Yo estoy peleando por la libertad”.

Incluso, señaló que no le preocupaba para nada que lo investigara la justicia. “Ojalá me metan preso porque me van a hacer un favor”, concluyó.