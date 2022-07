Gobernador de Arica y Tren de Aragua: “No existe una ruta clara de la manera en que se va a enfrentar al crimen organizado”

Preocupación han generado las presuntas amenazas del Tren de Aragua contra funcionarios de Carabineros en Arica. Según la fundación InSight Crime, esta es una organización criminal venezolana que está entre las más peligrosas del mundo. Frente a la cual, el Gobierno aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para detenerla.

Precisamente, a raíz del peligro que significa esta agrupación delictual y de todo lo que se desconoce todavía de ellas, es que el gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, fue entrevistado por CNN Chile. La autoridad regional manifestó la necesidad de preparar una estrategia específica para hacer frente al Tren de Aragua.

“No existe una ruta clara de la manera en que se va a enfrentar al crimen organizado. Y por eso es que valoro profundamente lo que está haciendo el Parlamento, a través de la Cámara de Diputados, que constituyó una comisión especial contra el crimen organizado“, aseguró Díaz, para luego dar detalles de cómo actúan.

“Tienen una condición muy específica: infunden temor en la población. Se han filtrado llamadas, audios de WhatsApp a gran parte de los comerciantes de Arica, sobre todo los que están vinculados al Paseo Peatonal 21 de Mayo. Nosotros ya lo denunciamos hace bastante tiempo atrás (…) Hay que empezar a tomar acciones específicas”, explicó.

Se necesita enfoque regional

Más adelante, el gobernador de Arica y Parinacota señaló la importancia de tener estrategias con un enfoque regional. Esto a raíz de las condiciones distintas que hay entre cada zona del país en cuanto al crimen organizado.

“El territorio requiere acciones vinculadas a la manera en cómo se está dando este proceso. Pero además, una fórmula muy clara ya que Chile tiene que tener estrategias distintas para un país que tiene problemas distintos de seguridad. No es la misma situación la que se vive en la región de Arica y Parinacota, que la que se vive en la región de La Araucanía u otras regiones del país”, explicó.

Finalmente, Jorge Díaz señaló los problemas asociados al hecho de que su región sea una zona fronteriza. “Si hay problemas en el ingreso a Chile y no se controla de manera mucho más fuerte la migración irregular y no se enfrenta este proceso, esa situación va a permear para el resto del país y en definitiva es por eso que se requiere un nuevo nivel de recursos, no solo en tecnología o mayor dotación, sino que también recursos económicos“, concluyó.