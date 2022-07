En horas de la mañana de este viernes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, constituyen el Consejo Asesor contra el Crimen Organizado en la región Metropolitana. La medida tiene como contexto una serie de crímenes ocurridos desde el lunes en Santiago.

Monsalve delineó las estrategias del Ejecutivo: “El crimen organizado hoy se traduce en narcotráfico, en tráfico de armas, en contrabando, en cibercrimen, en tráfico ilegal de migrantes, en trata de personas. Son todos delitos muy graves. Normalmente, cuando vemos lamentablemente hechos violentos, robos con violencia u homicidios que impactan a la opinión pública, lamentablemente muchas veces detrás de esos delitos hay crimen organizado: un ajuste de cuentas, tráfico de drogas, tráfico ilegal de migrantes, trata de personas”.

Así, se definieron tres lineamientos: coordinación, la definición de planes y el fortalecimiento de las instituciones.

Sobre la coordinación, habrá comunicación entre “todas las instituciones que tienen facultades legales para fiscalizar, controlar o perseguir el crimen organizado: está Carabineros, la PDI y Gendarmería; ha concurrido el Ministerio Público a partir de los fiscales regionales, está el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y el ministerio del Interior con sus delegados”.

Lo segundo, sobre los planes, para la región Metropolitana se señaló como delitos prioritarios “el narcotráfico y el tráfico de armas son los dos principales”. Aunque el subsecretario aseguró que todos los delitos son importantes.

Y sobre el fortalecimiento de instituciones, se invertirán recursos “para fortalecer sus capacidades”.

Eje Alameda

A propósito de los mismos incidentes en la principal arteria capitalina, Monsalve aseguró que habrá un fortalecimiento por parte de Carabineros: en concreto, se destinarán ocho patrullas para el trabajo preventivo. A ello se agrega un trabajo desde la “política social, tenemos particular preocupación por las personas en situación de calle en el bandejón. Se le ha pedido al ministerio de Desarrollo Social especial coordinación para que se resuelva”.

Con todo, apuntó a una política nacional y no a una particular: “Para dotar de mejores condiciones de seguridad a chile no siempre se puede responder a cada una de las coyunturas. Porque lo que el país requiere es una política bien pensada, bien diseñada, que permita ir al fondo de los problemas”

“Por lo tanto, la política respecto a la fiscalización, el control y la incautación de armas es muy determinante y es una política nacional, porque solo llevando adelante una política de esa naturaleza, que tenga resultados reales de disminuir el stock de armas que terminan en manos de delincuentes, vamos a tener un impacto real, serio y sostenible. Vamos a poder decirle a los chilenos que tienen menos riesgo de ser víctimas de un hecho delictual con un porte de arma de fuego”, cerró la autoridad.