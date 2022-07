Minsal analiza quinta vacuna contra el covid: “Las dosis sucesivas tienen que estar dentro de las posibilidades futuras”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó, durante la penúltima semana de julio, de una nueva y preocupante ola de covid en Europa: los muertos semanales están llegando a ser tres mil, cifra similar a mediados de 2021. La diferencia está en que la variante predominante es ómicron y que, allá, las dosis de refuerzo no son las mismas que en Chile.

Si a este escenario se suma también las alertas levantadas por la propagación de la viruela del mono, el panorama adquiere otro tono. De ello conversó con ADN Hoy este miércoles el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsal), Christian García.

Este miércoles el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Vacunación (Cavei) evaluará, por ejemplo, la posibilidad de una tercera dosis de refuerzo contra el covid (o quinta dosis). “Las dosis sucesivas tienen que estar dentro de las posibilidades futuras“, señaló de entrada García, y agregó: “pero también hay que estar muy conscientes que las vacunas de hoy en día se hicieron con el virus original del covid y distan mucho de las variantes y subvariantes que están circulando hoy”.

Dentro del panorama global, Chile e Israel están a la vanguardia de la inoculación. Y si bien “somos, por lejos, de los países que han generado mayor cantidad de cobertura y número de dosis en las personas”, señaló el jefe de epidemiología, “hay que tener en cuenta que es fundamental tener más población vacunada que con más dosis”.

Así las cosas, la experiencia a mostrado que más que cantidad de dosis por personas, es más conveniente “el poder cubrir a más personas en un tiempo equivalente, es decir, si todos estamos cubiertos al mismo tiempo genera un efecto importante en la población”.

“Las vacunas están sirviendo para prevenir casos muy graves, fallecimientos y hospitalización. Pero estamos en escenarios que son cambiantes. Estamos todavía aprendiendo mucho del virus. Hace varias semanas están predominando las subvariantes b.a.4 y b.a.5, que son las predominantes en Europa y que podrían ser predominantes en nuestro país”, puntualizó García, antes de llamar a la vacunación y los cuidados habituales (mascarilla, lavado de manos, ventilación de lugares cerrados, etc.).

Viruela del mono

En Chile se han registrado 45 casos de viruela del mono confirmados, uno sospechoso (hasta el martes). De ellos, 21 han sido dados de alta.

Algunos países han comenzado a indagar en la vacunación contra esta nueva emergencia, según la OMS. Pero en el Minsal, según señaló García, las medidas han sido otras: “El diagnóstico rápido y el aislamiento de las personas, porque a diferencia del covid, los contagios se producen por aislamiento prolongado, también por las relaciones sexuales. Con la capacidad de diagnosticar rápido, podemos aislar a las personas y cortar la cadena de transmisión”.

“Todas las personas (hasta ahora diagnosticadas en el país) han estado con sintomatología típica, pero no han sido casos graves. Ninguno ha estado complicada. No ha sido una enfermedad extremadamente grave. Las personas que han requerido mayor tratamiento no han sido mucho. Tan solo cinco personas han fallecido y ninguno ha sido en Europa o América”, cerró.