Los descargos de Sergio Micco: “Me negué a vender mi conciencia y a destruir la autonomía del INDH”

Dos semanas después de renunciar como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Sergio Micco hizo sus descargos a través de un hilo en su cuenta de Twitter, con el fin de responder las críticas en su contra.

Recordemos que la salida de Micco se produjo luego que cinco consejeros de la entidad solicitaran su renuncia, argumentando “pérdida de confianza”. Precisamente su gestión finalizaba el viernes 29 de julio, pero el abogado optó por anticipar el fin de sus funciones.

“Habiendo recuperado mi libertad de expresión, procederé a usarla con toda la fuerza que tengo, siguiendo el dictado de Lessing: ‘Que cada uno afirme su verdad, y la Verdad sea reservada a Dios'”, escribió el exdirector del INDH en la red social.

El hilo de Sergio Micco

Sergio Micco escribió en su primer tuit que “a partir del 18 de octubre de 2019 se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia“. También señaló que dicha afirmación se ratificó de manera unánime por el consejo del INDH.

“El Estado de Chile no está cumpliendo, hasta el día de hoy, con sus deberes de darse los medios para que se investiguen, juzguen y castiguen las violaciones a los derechos humanos. Por eso, la dirección del INDH ha dicho que estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia”, señaló Micco.

En esa línea, aseguró que “hasta el día de hoy nadie ha comprobado que en Chile el Estado se organizó y ejecutó un ataque masivo a la población civil, pactando la impunidad. No hay ningún informe internacional de derechos humanos que diga lo contrario, ni tampoco el INDH”.

Por ello, sostuvo que “el 3 de noviembre de 2019 me vi en la obligación de decir que no creía que habían violaciones sistemáticas, porque falsamente se me atribuyó haber dicho lo contrario y tal mentira se difundió en Chile y Europa”.

“El Consejo del INDH fue presionado mediante paros de 60 días y una toma de 180 días para declarar que en Chile habían presos políticos (presos de conciencia) Me negué a vender mi conciencia y a destruir la autonomía del instituto y dije que en Chile no los había“, agregó.

Finalmente, Sergio Micco dijo que “a la pregunta de quienes intentaron violentar la autonomía del INDH, respondo que simplemente busquen en redes sociales qué partidos políticos y organizaciones sociales apoyaron la toma del INDH por parte de una organización de ex secundarios”.