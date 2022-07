Hoy tras 67 años, Chile tiene una nueva oportunidad para que un abogado nacional llegue a ser juez de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya -debido a la muerte del integrante de Brasil-, en este caso, se busca que Claudio Grossman logré obtener dicho puesto.

Es más, varios excancilleres nacionales, incluido Heraldo Muñoz, enviaron una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores en apoyo a la candidatura Grossman y con el fin que la Cancillería respalde de forma definitiva al abogado.

Claudio Grossman posee un gran currículum, en donde resalta su desempeño como uno de los agentes en el caso de Chile contra Bolivia en La Haya y actualmente integra la Comisión de Derecho Internacional en la ONU, en donde fue reelegido para un segundo periodo, siendo la primera mayoría frente a 48 otros candidatos.

Las críticas a Cancillería

Su nombre ha sonado fuerte para llegar a ser uno de los jueces de la Corte Internacional, pero este recorrido para su posible candidatura no han estado exento de críticas a la Cancillería, liderada por la ministra Antonia Urrejola, debido a que no se han referido, ni han entregado su apoyo oficial al abogado.

“Apoyo decididamente la candidatura de Claudio Grosman a la Corte Internacional de Justicia, y no entiendo por qué la Cancillería no le otorga el respaldo oficial de Chile”, afirmó Heraldo Muñoz a El Mercurio.

“Tener un juez chileno en la Corte es de la máxima prioridad, mucho más que ganar un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, membresía que ya hemos tenido y que, por lo demás, se trata de una candidatura del país, a diferencia de la postulación personal de un jurista como Claudio con brillantes y reconocidos antecedentes profesionales para integrar la Corte”, agregó el excanciller.

“Incomprensible”

Tocando la misma línea y por medio de Twitter, la abogada internacionalista Paz Zárate afirmó que no apoyar la candidatura de Grossman sería “incomprensible”, más aún cuando podría enfrentarse a un apoyo del candidato argentino.

“Si encima se apoyase al candidato argentino, error estratégico sería mayor. Chile tiene aún disputas territoriales pendientes con Argentina”, indicó la jurista en la red social.

“Siempre es bueno tener presencia en instituciones de DDHH; pero no es algo crucial. Es clave calibrar intereses y oportunidades. La CIJ es muy influyente, aún más allá de algún caso propio; y chance de que un compatriota pudiese integrar la Corte aparece una vez cada 30 o + años”, agregó Zárate.

“Una polémica bastante artificial”

En una vereda más disonante, la diputada oficialista Carmen Hertz (PC) y presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, aseguró a ADN que esta es “una polémica bastante artificial, porque hay varias variables en juego para la postulación de un candidato”.

En base a lo anterior, la parlamentaria señaló que “tras el fallecimiento del jurista brasileño, hay una práctica no escrita, osea una norma consuetudinaria, que siempre es electo el nacional del mismo país del fallecido por el periodo que le queda por cumplir”.

“Brasil hizo llegar a todos los países de América Latina hace unas semanas su intención de postular a un candidato, lo que formalizó hace poco días”, complementó.

Además, Carmen Hertz esgrimió que antes de levantar una candidatura se debe tener en cuenta la capacidad del país para reunir los votos necesarios y manifestó: “La capacidad nuestra para obtener votos es muy reducida (…) por la intención de formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

Igualmente, “es necesario considerar el tiempo. Las postulaciones tienen que tener un tiempo necesario para hacer la campaña, no son cuestiones retóricas, hay que tener un tiempo que Chile no lo tiene y no lo tuvo”.

Finalmente, la diputada se refirió a los dichos de Heraldo Muñoz y afirmó: “No coincido con las críticas del excanciller, más aún me llama la atención que no haga la mención a estas variables que están en juego, porque esta no es una candidatura a un concurso de belleza”.