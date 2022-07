Durante la tarde de este miércoles el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle se refirió al proceso de campaña de cara al plebiscito de nueva Constitución del 4 de septiembre y en específico analizó las acusaciones de intervencionismo contra el Gobierno.

Respecto al periodo de propaganda, Tagle en conversación con CNN Chile expuso que “la campaña está muy baja, casi no hay radio, no hay prensa y no hay en vía pública, y hay muy poquitos actos en recintos cerrados, es pobre la campaña del punto de vista que nosotros fiscalizamos”.

En esa línea, el presidente del consejo directivo del Servel se refirió a las acusaciones de intervencionismo electoral contra el Gobierno del Presidente Boric – que incluso llevó a la Contraloría a iniciar una investigación especial-.

“La misma Constitución, en la 42ª transitoria que regula esta materia, establece que las opiniones vertidas en cualquier medio, que incluye televisión, no constituyen propaganda según la Constitución”, agregó.

“Emitir opiniones sobre el tema, a favor o en contra de la Constitución, incluso llamar a votar Apruebo en redes sociales, en una entrevista, en un diario, en la radio, en la televisión, y eso incluye a autoridades de Gobierno”.

De ese modo, Andrés Tagle aclaró que los integrantes del Ejecutivo “tienen derecho a hacer propaganda, podría estar repartiendo volantes del Apruebo o el Rechazo en las calles, el punto es que lo hagan como funcionarios, en horarios y con medidas de Gobierno y esa materia es la que le corresponde al contralor”.

“Nosotros controlamos que la campaña se haga en los medios que corresponden por los organismo que se inscriben en el Servel”, cerró.