Presidente de gremios del barrio Lastarria: “Estamos completamente abandonados por el Estado”

El presidente de la Asociación Gremial de Empresarios y Emprendedores de Lastarria, Alfonso Molina, conversó con La Prueba de ADN sobre los desmanes ocurridos durante la noche del lunes en dicho barrio del centro de Santiago.

Un grupo compuesto por cerca de 30 personas lanzaron objetos contundentes, principalmente piedras y palos, a diferentes locales comerciales y cafeterías del sector. Incluso hubo trabajadores que reportaron amenazas en su contra.

Molina hizo un repaso sobre la crisis que ha vivido el comercio del barrio Lastarria desde el estallido social, en octubre de 2019. A esto se sumó la pandemia del covid-19, que restringió la apertura de restaurantes.

“Íbamos avanzando en una línea, a pesar de que teníamos siempre algunos disturbios en la Alameda, que terminaba en algunos conatos con Carabineros en la calle Lastarria, con quemas de basura. Pero no habían grandes desmanes y cada vez iban a menos y sólo se realizaban los días viernes“, comenzó diciendo.

Agregó que “sin embargo, no ha acabado nunca. Todos los días hay alguna situación en la Alameda, de griterío o de lanzamiento de elementos contundentes a Carabineros”.

Un grupo organizado

Alfonso Molina sostuvo que el barrio Lastarria había avanzado bastante bien, previo a los hechos ocurridos el lunes. Incluso habían mejorado la fachada de los edificios, lo que implicó un “gran esfuerzo”.

“No ha habido demasiada ayuda económica, pese a que el Ministerio de Economía nos ha ayudado con algunos fondos de Sercotec. Pero lógicamente siempre son insuficientes para el daño que nos ocasionó el estallido social y después la pandemia”, sostuvo el líder de los gremios de Lastarria.

Respecto a lo sucedido, comentó que “no se había visto desde una vez anterior que salimos bastante perjudicados, hace alrededor de ocho meses, un año atrás”.

Además aseguró que se trata de un grupo organizado e incluso ya conocido por la fuerza pública. “La situación se volvió a repetir con un grupo que es el mismo de siempre, que está completamente identificado por nosotros, que de hecho tienen una persona que lidera este grupo y los estructura, los organiza, porque es una persona mayor que también se conoce”, apunto.

Y acusó que “a mi entender están identificadas por Carabineros, pero no sabemos el porqué no se detiene y ayer no hubo ninguna detención. Fue bastante grave, porque se atacó nuevamente a las personas de a pie, a los ciudadanos que vienen a disfrutar y tener una tarde tranquila después del trabajo, en familia y además que fue un día lunes, que nadie se esperaba que eso sucediera”.

“Hay actores que no están funcionando”

El timonel de la asociación señaló que los desmanes del lunes los pillaron de sorpresa, “pero no nos llama la atención, porque no hay seguridad en el barrio, estamos completamente abandonados por el Estado, por las instituciones que deberían resguardar el orden y la seguridad”.

“Obviamente nos vamos a tomar nosotros la seguridad en nuestras manos y tener que enfrentar a estos delincuentes. Porque son delincuentes, ellos venían solamente a delinquir, a atacar, a violentar a las personas y tratar de llevarse algo de los locales comerciales y generar este pavor en la gente que estaba disfrutando de una tarde tranquila”, afirmó Alfonso Molina.

En esa línea, el dirigente gremial remarcó que “nosotros creemos que aquí hay actores que no están funcionando y no están a la altura de las circunstancias ni de su rol en el Estado”.

Sobre ese punto, Molina lanzó críticas contra la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio Público. “Creo que la Fiscalía es un organismo que está completamente desaparecido y ellos se duermen en sus laureles, no sé cuáles serán esos laureles”, esgrimió.

Finalmente, habló también de la frustración a nivel de los residentes, considerando que el barrio Lastarria no sólo es turístico y comercial, sino también de viviendas.

“Es una situación que no se puede sostener en el tiempo, su calidad de vida se ha visto desmejorada de manera ostensible. De ahí a pensar de que solamente es un hecho aislado de violencia, es querer tapar el sol con un dedo”, sentenció.