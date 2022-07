Elizabeth Andrade, Premio Nacional de DDHH 2022, asegura que en el país se sigue negando el derecho a migrar

El pasado lunes, en la ciudad de Antofagasta y por primera vez fuera de Santiago, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hizo entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2022 a Elizabeth Andrade Huaringa, dirigenta social y defensora de los derechos de las personas migrantes, quien nació en Perú pero que lleva trabajando en Chile por cerca de 28 años.

Con el objetivo de conocer más sobre la labor de la galardonada, Ciudadano ADN conversó con la activista, quien analizó su llegada al país y el avance de sus proyectos de ayuda social, entre los que se encuentran la corporación Rompiendo Barreras, que junto a ocho comités del macrocampamento Los Arenales asesoran a los pobladores en materias habitacionales.

Elizabeth Andrade reconoció que nunca esperó este reconocimiento. “Sin desmerecerme, yo dije ‘hay tanta dirigenta buena’ y cuando me dieron la noticia que gané, ayer cuando me dieron el premio recién lo creí, sí, soy una Premio Nacional”.

Su llegada a Chile

En esa línea, la activista relató su llegada a Chile y expresó: “Como muchas de las migrantes que llegan, yo vine con una carrera de educadora de párvulos, pero por no tener el proceso de la revalidación opté por lo más rápido, por el tema de la documentación, porque es importante tener un rut en Chile siendo un ciudadano extranjero y decidí trabajar como asesora del hogar”.

“Una vez obteniendo mi permanencia definitiva, retomé mi carrera, pero como asistente, no como educadora. Durante todo ese proceso trabajé siempre en la mirada de la necesidad, la vulnerabilidad, tratando de poner el enfoque de derechos, por mi capacidad que yo digo de ser intrusa, pero muchos me dicen que es por ser líder”, agregó.

“Dije vamos a buscar comunicación, vamos a buscar a quién acudir, ver con quién incidir para que nos ayuden y así fue como de apoco me fui metiendo en el proceso dirigencial, por una necesidad de aprender, de ayudar”, continuó.

Rompiendo Barreras

Asimismo, la defensora de los derechos de las personas migrantes expuso que su llegada al campamento Nuevo Amanecer en 2015, le permitió crear la agrupación, hoy corporación Rompiendo Barreras

“Por una decisión personal de alejarme de la persona con la que vivía en ese entonces, que era mi esposo, por violencia intrafamiliar, cuando decidí decir basta, fue cuando opté por los recursos económicos y vivir en el campamento”, detalló.

“Luego entré al proceso dirigencial del campamento desde que llegué a vivir ahí, por un tema de autocuidado, porque tenía los estigmas que podrían robarme, entonces dije me voy a meter a ser dirigenta para que no me hagan nada ni a mí ni a mi hija”, señaló la activista.

Tras un año de trabajo con la comunidad de Nuevo Amanecer, en 2016 nace Rompiendo Barreras, agrupación por medio de la cual luchan por el derecho a la vivienda, a la educación y por sobre todo que las mujeres tengan igualdad de condiciones. “Es difícil, pero estamos dando la pelea”, complementó la dirigenta.

Una crítica reflexión sobre migración

Finalmente, Elizabeth Andrade entregó una reflexión sobre el avance en el reconocimiento de los derechos de los migrantes en el país y declaró que aún con la gran llegada de personas extranjeras a Chile, se sigue “negando el derecho a migrar”.

“Después de la gran afluencia de extranjeros que ha habido en los últimos tres años, sale la reforma de la ley migratoria que ha dificultado y dificulta a mucha gente a poder obtener una visa, negando el derecho a migrar, que inclusive en esta nueva Constitución se sigue negando, cuando migrar es un derecho que no se le debe negar a nadie”, cerró la Premio Nacional de Derechos Humanos 2022.