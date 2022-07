Víctima de encerrona desmiente que demandará a autopista

Esta semana dos mujeres fueron víctimas de una violenta encerrona en la autopista Costanera Norte, en la Región Metropolitana.

Francisca, una de las víctimas de aquel asalto contó a Meganoticias que la concesionaria no les prestó ningún tipo de ayuda. “En ese momento no hizo nada la autopista. De hecho, afuera trataron de comunicarse para ver lo del TAG y todo eso, y como era horario no hábil, ni la autopista ni el seguro del auto funcionaban”, contó Francisca.

Sin embargo, aunque el medio antes señalado apuntó que Francisca habría decidido participar en una demanda colectiva que un estudio de abogados está preparando en contra de las autopistas y el Estado, sustentado “en la jurisprudencia que hay respecto a otros episodios en que la justicia ha fallado en contra de las autopistas”, la propia afectada descartó a ADN que haya decidido tomar una acción así.

Desde la autopista Costanera Norte indicaron al medio que “esto es una vía de uso público y la seguridad en este tipo de delitos es de las policías, del Gobierno, del Estado y del ministerio del Interior“.