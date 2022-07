En el marco de su compromiso con la educación nacional, el Ciudadano ADN conversó sobre la importancia de la educación inicial junto a Ema Oyarzún, directora de la sala cuna y jardín infantil Cerritos de Esmeralda de Colina, primer centro educativo inicial que incorporó el Modelo Pionero de Anglo American en 2016 y que fue el primer centro educativo Montessori del país.

La educadora expuso que “en los últimos 30 años se ha avanzado un montón (…) se han ido evidenciando y dando más pruebas sobre que la educación inicial es el proceso de vida más importante de un ser humano. El periodo de 0 a 6 años determina en gran forma cómo va a ser una persona en 30 años más y eso está decretado”.

La directora sostuvo que “las personas que tratamos de innovar en la educación inicial, intentamos que esto lo entiendan las autoridades, la política pública y que nos dejemos de hablar tanto y empecemos a hacer más. Es necesario que la política pública asuma estos saberes conocidos hace 30 años y se haga cargo”.

En tierra fértil

Bajo esa línea, Ema Oyarzún manifestó estar positiva del futuro en cuanto a la educación inicial, puesto que “estamos en tierra fértil, porque la subsecretaria de Educación Parvularia (María Isabel Díaz) es una educadora de párvulos”.

“Tuvimos el honor de tenerla en el jardín y ella sabe las problemáticas que tenemos, sabe mucho de currículum y tengo muchas expectativas, puede hacer surgir la educación inicial como corresponde, porque es la más importante”, agregó.

En cuanto a los problemas que dejó la pandemia respecto a la educación, la directora del jardín infantil Cerritos de Esmeralda manifestó que “los papás no deben sentirse solos en la crianza, porque el jardín infantil, bajo una política de bienestar integral, debe generar instancias para potenciar el bienestar de los niños y sus familias”.

“Cuando hay bienestar hay una serie de procesos que se pueden dar y terminan siendo aprendizajes profundos. Cuando hay bienestar hay juego, hay creatividad, hay imaginación, y esa es la problemática que tenemos con la pandemia y la pospandemia: niños que dejaron de jugar, niños que están todo el día en el celular, que no interactúan, niños que dejaron de comer”.

En base a ese escenario, la educadora explicó que “el Ministerio de Educación creó una Comisión de Bienestar, donde hay expertos que plantean que ya no se va a hablar de convivencia escolar, sino de bienestar integral, que tomará en cuenta a toda la comunidad educativa y en base a eso se trabajan aprendizajes, porque si un profesor, un guía anda bien, el salón anda bien”.

El método Montessori

En base a lo anterior, la directora de Cerritos de Esmeralda de Colina explicó las ventajas que entregan los centros educativos bajo el método Montessori, apuntando principalmente a que “todos los beneficios están mirados desde la ciencia”.

“María Montessori era médico, entonces sus observaciones las extraía del método científico, y observaba y anotaba mucho, y al observar notaba que habían patrones que se iban asimilando, por ejemplo, de 0 a los 2 años está el embrión espiritual que absorbe todo: el lenguaje, la comunicación y el movimiento”.

“El método es dejar que el niño aprenda de forma natural, en ambientes preparados. El rol de la guía -porque ya no somos tías, somos guías- es preparar y anticipar, no es que no se haga nada, porque efectivamente no se hace nada cuando el niño trabaja, pero antes se planificó el ambiente en que ese niño iba a trabajar”.

Dignidad laboral

En cuanto a la mejora en infraestructura, Ema Oyarzún declaró que “Montessori nos dio dignidad laboral, tenemos baños bonitos para las funcionarias, tenemos baños para discapacitados, sala de lactancia, salón de 80 metros cuadrados para 32 niños”.

Asimismo, la educadora se refirió al rol que tienen los padres dentro de este modelo e indicó que “la familia sustenta, levanta y sostiene el proyecto educativo. Sin la familia estás coja”.

“Cada vez vemos más a los niños como sujetos de derechos. Antes decíamos que el niño era mañoso, y no, ahora no hablamos de niños mañosos, sino que les cuesta adaptarse, que tienen problemas en la integración sensorial y eso es mirar a los niños con perspectiva de derecho, como personas”, cerró Ema Oyarzún.