“Respetar el principio de prescindencia política”. Eso fue parte del oficio de Contraloría dirigido a las municipalidades de Cerrillos, Cerro Navia, Maipú y Quinta Normal por la participación de equipos comunales en las actividades relacionadas al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

El ente fiscalizador argumentó que no es de competencia de los municipios informar sobre el plebiscito, y por lo mismo decidió abrir procedimientos disciplinarios para determinar las responsabilidades administrativas por estos hechos relacionados a acciones de difusión del proceso constituyente.

Sin embargo, en medio de una actividad en la sede del Apruebo, los alcaldes advirtieron que apelarán ante la Contraloría con el objetivo de revertir el dictamen. Esto, ya que “en esta etapa nos parecía importante poder bajar información concreta que es el borrador de la nueva Constitución”, según sostuvo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

El líder comunal insistió en que “lamentablemente las redes sociales y otros medios están muchas veces plagados de informaciones que no son del todo ciertas”. Asimismo, explicó que el objetivo no es “persuadir por una opción o por otra. Pero acercar el texto a la ciudadanía me parece que es un rol importante”, aseguró.

“Todos debiésemos velar en el espectro político por que la ciudadanía pueda informarse de forma correcta y votar informado”, concluyó el además militante de Revolución Democrática.

Desde el Congreso, el diputado Daniel Melo (PS) anunció la presentación de un proyecto de ley que permita a los gobiernos locales la difusión con respecto al plebiscito de salida.

Según el representante, la ley permitiría que los municipios tengan la facultad para ”educar e informar a la población, pero no podrán fijar una posición política y tampoco hacer campaña por alguna opción”, declaró.

El polémico dictamen

El dictamen de Contraloría tiene su origen en la denuncia de los diputados del Partido Republicano Agustín Romero Leiva y José Carlos Meza Pereira y del independiente Stephan Schubert Rubio.

Estos aludían específicamente a la organización de cabildos y escuelas constituyentes en instalaciones de las municipalidades de Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Temuco, Maipú, Cerrillos y Quilicura pero con participación de funcionarios públicos.

La Contraloría resolvió que “es posible advertir que ciertas actividades efectuadas por algunas de las entidades edilicias denunciadas y sus respectivos programas no se condicen con las funciones propiamente municipales, tales como ‘la capacitación en materia del proceso de cambio constitucional’ efectuada por la Municipalidad de Cerro Navia, y la realización de cabildos o encuentros autoconvocados que se efectuaron en la comuna de Maipú”, indicó el ente fiscalizador.