La lluvia y la nieve han afectado a gran parte del país, desde la región de La Araucanía hasta la región de Coquimbo y, según información de meteorología, seguiría subiendo. El jefe del Centro Nacional de Alerta Temprana de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Miguel Ortiz, conversó con ADN sobre el estado actual de las regiones.

“El pronóstico que ha dado la Dirección Meteorológica se cumplió, en relación en que la isoterma se ha desplazado con este sistema frontal frío desde la región del Biobío hacia el norte, alcanzando durante la madrugada de hoy ya la región Metropolitana y de Valparaíso, y alcanzaría durante la tarde la región de Coquimbo para ingresar posteriormente a la región de Atacama”, señaló de entrada Ortiz.

Según el balance de Onemi, existen 52.350 clientes a nivel nacional con interrupción del suministro eléctrico: la mayor concentración se da en la región Metropolitana, con 8.325 clientes, y en Valparaíso con 22.906 clientes.

Ortiz aseguró que existe un trabajo coordinado entre la Onemi, el ministerio de Energía y la Superintendencia de Energía y Combustible: “Se ha doblegado las cuadrillas con el fin de responder oportunamente a la revisión de los cortes que puedan afectar el tramo”.

Por lo pronto, también existe especial énfasis en las lluvias que pudieran acontecer en el norte, dada lo extraño del fenómeno para la zona. “Hemos establecido cursos de acción principalmente con interrumpir el tránsito en sectores cordilleranos y precordilleranos y evitar lamentar situaciones producto de actos de la población”, explicó el jefe de Alerta.

En el caso de One, desde las 10:00 será cerrado desde el kilómetro 11 y se irá monitoreando. “Nuestro llamado no es que la población no haga actividades en la nieve con los menores, que pueden estar de vacaciones, sino que se haga con precaución y con la seguridad en las condiciones que se puedan hacer”, concluyó.