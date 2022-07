Para quienes usan automóviles, motocicletas, camiones y vehículos motorizados en general, los miércoles son días para estar alerta: son los días en que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anuncia las alzas en los precios de las bencinas.

ADN tomó el pulso de esta situación en una de las bencineras más baratas de Santiago: la JLC de Quinta Normal, en la esquina de Vargas Fontecilla con la caletera de servicio de General Velásquez.

“Esta es la bomba más barata a cargar combustible. Suben todas las cosas y no los sueldos”, dijeron algunos de los conductores que allí se encontraban esperando a cargar el estanque.

Según señalaron, y a modo de comparación, en Quilicura, por ejemplo, el diesel está a más de $1.000, mientras que en esa de Quinta Normal está a $963.

La bencina de 93 octanos está allí a $1.152; la de 95 a $1.162; la de 96 a $1.162; la de 97 a $1.172; mientras que la parafina se encuentra a $982.

Indudablemente, en la imagen general, es más barata. Pero con el transcurso del tiempo existe una sobrecarga. Incluso motociclistas señalaron a ADN que si antes llenaban el estanque con $5.000, ahora lo hacen con $10.000.

Luis Aguilar maneja un taxi, pero no es propietario del vehículo. Al alza sostenida del combustible se suma también un cambio en el comportamiento de los mismos usuarios: “(La situación está) mal, porque antes me quedaban $30 mil, ahora me quedan $10 mil al día. Yo lo trabajo. El dueño me dice: ‘Sube todo y no sube la entrega’. Si, pero no sube la gente. Si me dice que la suba (la entrega de dinero), yo entrego el vehículo, porque no vale la pena trabajar en el taxi. La gente ahora hace trayectos cortos: $1.200, $1.500. Antes no, habían carreras de $6.000, $7.000″.

Así, junto a los trayectos cortos está también el tomar taxis en grupo, lo que conviene a los ocupantes, pero no tanto a los conductores.

Con todo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció una nueva alza, pero no con la magnitud de los $20,5 por litro de la semana pasada. “Vamos a tener un incremento de los combustibles más cercano al límite de los $12 que está establecido en el MEPCO. No nos vamos a salir de la banda en la magnitud que ocurrió la semana pasada, debido al aumento brusco en el valor del dólar”, dijo.