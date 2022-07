Ministro Jackson responde a críticas por bono de invierno: “Me parece extraño que cuando actuamos nos critiquen también por actuar”

El pasado lunes, el Gobierno anunció una serie de medidas que van en pos de ayudar a las familias más necesitadas del país en un contexto de importante inflación económica.

Entre las iniciativas anunciadas está un bono especial de invierno, el cual será de $120.0000 y llegará a 7,5 millones de personas. Sin embargo, esta ha sido blanco de críticas, las cuales fueron respondidas por el ministro Secretario General de la Presidencia Giorgio Jackson.

En conversación con 24 Horas, el secretario de Estado sostuvo que este bono de invierno “es una medida que se ha venido solicitando ya hace unas semanas con mucha fuerza y de manera transversal. De hecho, hay una carta de todos los integrantes de la Comisión de Hacienda en la que manifiestan que tengamos una medida que sea focalizada y de transferencias directas para la población ahora en los meses de invierno”.

“Me parece extraño que cuando actuamos nos critiquen también por actuar. Creo que el Gobierno tiene que seguir gobernando, independiente de que haya un proceso electoral, que también sabemos que no tiene que ver con si las personas recibieron o no un bono que permite paliar los efectos de este invierno y del alza en el costo de la vida”, agregó.

En la misma línea, Giorgio Jackson sostuvo que “los aportes que está haciendo el Gobierno son más bien algo prudente, que no debería afectar significativamente a la inflación”

“Para poder tener mayor expansión de los derechos sociales, también estamos tramitando una reforma tributaria, que nos va a permitir poder hacer más universales los distintos derechos que hoy día puedan tener focalización”, cerró el ministro.