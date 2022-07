“Puede terminar en tragedia”: Dramático testimonio de chileno atrapado en lado argentino del Paso Los Libertadores

Ha sido lejos uno de los testimonios más potentes de la compleja situación que se vive en Los Andes debido al cierre del Paso Los Libertadores.

Un chileno, de nombre Mauricio Zamorano, se comunicó con CHV Noticias para relatar lo que están viviendo la noche de este sábado en el lado argentino del complejo fronterizo.

“Estamos a tres kilómetros de la frontera de Chile, venimos subiendo desde el lado argentino. No es posible subir por la acumulación de nieve. No existe apoyo desde el lado argentino. Entendemos que el tráfico está trabado”, partió diciendo el hombre.

Luego, indicó que “la gran preocupación es cómo capear la noche acá en los autos… la situación se puede tornar grave. Y hablo de tragedia”.

La incertidumbre en Los Andes

Mauricio señaló que “no creo que den los combustibles… hay gente que no tiene los implementos mínimos para pasar la noche”.

Y agregó que “a todos nos pilló súper desprevenidos, hay gente que ni siquiera tiene ropa de abrigo acá en este sector, en Las Cuevas, a tres kilómetros del túnel hacia Chile”.

Zamorano manifestó que “el viento blanco no te deja ver más de un camión de distancia. Sería una locura que cualquier persona se animara a hacer el recorrido”.

El chileno expresó con preocupación que “estamos en la mitad de la cordillera… la situación es grave, no es fácil. Puede terminar en tragedia. Esto no debería haber pasado, no se debería haber abierto la frontera”.

Finalmente, Rafael Cavada, hombre a cargo de la entrevista, llamó a las autoridades chilenas y argentinas a trabajar juntos para poder sacar pronto a todos los atrapados en el lugar, incluso instando a que el cónsul de Mendoza pudiese comunicarse con las personas en la frontera de Los Andes.