La preocupación de personas varadas en el Paso Los Libertadores: “No tenemos comida ni agua a mano, la nevazón está insportable”

El sistema frontal que ha afectado a la zona centro sur del país ha generado problemas importantes para un grupo de al menos 250 vehículos varados en el Paso Los Libertadores.

Entre aquellos, destacan dos buses que llevaban a hinchas de Colo Colo desde Brasil tras acompañar a su equipo en la derrota del pasado martes ante Inter de Porto Alegre por Copa Sudamericana.

“Nos liberaron para pasar y se armó un taco hacia arriba con un accidente que fue cerca de las 11 de la mañana. Hasta ahora no hemos tenido ayuda, se nos están congelando los vidrios por dentro y la batería del bus no está respondiendo por lo congelado”, aseguró en ADN Te Acompaña uno de los fanáticos que integra el primer bus, Ricardo Guerrero.

“Tenemos la ropa húmeda, falta petróleo para sacar adelante el bus. La ropa la tenemos toda mojada, más de la mitad del neumático del bus tiene nieve. Intentamos arrancar temprano, pero no pudimos, no hay nada visible. Casi nos da hipotermia por tratar de mover el bus. No tenemos comida ni agua a mano, los labios rotos, el frío está fuerte. Afuera está insoportable la nevazón“, comentó en torno a la compleja situación climática en el Paso Los Libertadores.

“Estamos con hambre, necesitamos un soplete para descongelar las cañerías del bus, cadenas, petróleo. No sabemos cuánto más vamos a aguantar. Estamos desesperados, no sabemos cuándo va a llegar la ayuda”, complementó Bastián Cortés, hincha de Colo Colo que está en el segundo bus varado en la zona cordillerana.

Los trabajos en el Paso Los Libertadores

En paralelo a las quejas de quienes tienen impedido el paso desde el extranjero al país, Carabineros informó del resguardo de los vehículos, apuntando a la habilitación de una pista de retorno hacia Los Andes y al refugio de pasajeros.

También la Unidad de Pasos Fronterizos comunicó que está en ese mismo proceso colaborando con el Ejército también para despejar la ruta y facilitar la salida de las personas varadas.