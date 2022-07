Ministro Marcel y efectos del posible rechazo a la reforma tributaria: “Las tensiones sociales podrían ser mayores”

La pasada noche de domingo el ministro de Hacienda, Mario Marcel se refirió al proyecto de reforma tributaria anunciada el viernes 1 de julio y manifestó que en el caso de ser rechazada “las tensiones sociales podrían ser mayores”.

En conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, el secretario de Estado analizó el posible escenario de que esta medida sea rechazada en el Congreso, iniciativa que forma parte de los pilares esenciales del Gobierno, por medio de la cual se buscan recaudar fondos para llevar a cabo las políticas públicas anunciadas en la campaña electoral.

En esa línea, el ministro Marcel apuntó que si la reforma tributaria es rechazada en el Parlamento, “es probable que las tensiones (sociales) sean mayores”.

“Durante estos últimos dos años y medio hemos visto muchas personas que por un motivo u otro piensan en que hay algo que va a gatillar nuevos estallidos sociales, yo no quisiera sumarme a esa línea, pero sí decir que las tensiones sociales pueden ser mayores“, agregó.

La respuesta al senador Kast

De ese modo, el titular de Hacienda también respondió a las críticas de la oposición, en particular a los dichos del senador Felipe Kast, quien expuso que Mario Marcel “tiene un jefe que se llama Gabriel Boric. Por lo tanto, el ministro no se manda solo. Él sí nos daba garantías cuando era Presidente del Banco Central”.

Al respecto, el ministro Marcel indicó: “La verdad es que me parece algo ofensivo para el Presidente y para mí, porque supone que tenemos por así decirlo intenciones ocultas o alguien quiere manejar la política fiscal de una manera poco responsable”.

“La verdad es que el Presidente Boric ha señalado esto desde un comienzo, su compromiso con la responsabilidad fiscal, todo el proceso de preparación de esta reforma lo hemos ido conversando con el Presidente”, añadió.

“Yo no soy político, no he hecho mi vida política, pero uno esperaría que, frente a un proyecto tan importante, nos concentremos en el fondo y no en las suposiciones“, cerró el ministro Marcel.