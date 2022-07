Este domingo, la ministra de Justicia Marcela Ríos arrojó positivo por covid-19, según informaron desde la propia secretaría de Estado.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa que la ministra Marcela Ríos ha dado positivo a la prueba de PCR por covid-19”, notificaron a través de los canales oficiales.

“Desde hoy domingo iniciará el periodo de aislamiento, siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria y tomando todos los resguardos que correspondan”, complementaron.

En los últimos días, la ministra de Justicia participó en el “Diálogo de Alto Nivel entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe”, foro que se realizó en Bruselas, Bélgica.

It was a pleasure to meet @mriost, Minister of Justice & Human Rights @MinjuDDHH for Chile, during her visit to Brussels today.

We had good discussions on 🇪🇺🇨🇱 relations in the fields of #dataprotection and judicial cooperation. pic.twitter.com/tZBFqJm717

— AnaGallego (@AnaGallegoEU) June 30, 2022