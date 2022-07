“Prohibido el Paso, Propiedad Militar”: investigación demuestra que Fuerzas Armadas venden y lucran con terrenos fiscales

“Prohibido el Paso, Propiedad Militar”, se titula el nuevo libro del periodista y escritor chileno, Dauno Tótoro, investigación que inició en 1996 y con la cual demuestra que las Fuerzas Armadas venden y lucran con terrenos fiscales.

Es por esto que el Ciudadano ADN conversó con el autor, quien entregó detalles de esta indagación que mantuvo por más de 25 años.

El escritor explicó que “el Fisco entrega terrenos en uso a las distintas instituciones del Estado para que cumplan sus funciones, pero no le entrega la propiedad, que sigue siendo fiscal”.

“Lo que no existe hasta el día de hoy, que es incomprensible, es un catastro formal del Estado que diga cual es la dimensión del Chile fiscal, es decir, cuántos predios tiene el fisco en este país, cuántos se han destinado a las Fuerzas Armadas, y cuántos tienen, cuántos han traspasado a este oscuro Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF)”.

En esa línea, Tótoro señaló: “He revisado cada cierto tiempo cuánto se ha avanzado en aclarar esta situación y en cada una de las revisiones me he encontrado con nada, no ha habido avances, devoluciones. No ha habido nueva voluntad política con este verdadero despojo territorial que hacen las Fuerzas Armadas y eso es tremendo”.

“Del 2002 al 2005 las ventas efectivas de las FF.AA., de lo que se puede saber porque no hay certezas, pero por lo menos son 285 mil millones de pesos (en ventas), que son cifras astronómicas”, apuntó el periodista.

Es más, en esa arista el investigador agregó: “El Presidente Boric acaba de aprobar un presupuesto de 1.200 millones de pesos para una labor enorme como es la seguridad y aquí estamos hablando que en tres años hubo un ingreso no fiscalizable a las Fuerzas Armadas de 285 mil millones, entonces no calza por ningún lado”.

El Hospital Militar de Providencia, un ejemplo

Para dejar más clara esta investigación, Dauno Tótoro ejemplificó: “El Hospital Militar de Providencia, que fue construido por el Estado en terrenos fiscales, cuando el Ejército determinó que esto ya no les servía, va a otro predio fiscal en La Reina y se invierte fiscalmente en la constitución de un nuevo recinto”.

“(El ex Hospital Militar) está en este momento en comodato al Minsal y cuando se termine en dos años más, se devuelve al Ejército para que lo venda y ellos se quedan con todos los recursos”, complementó.

Pero ojo, esta no es una práctica exclusiva del Ejército, ya que según el autor de “Prohibido el Paso, Propiedad Militar”, “esto se lleva a cabo en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, pero en algunos casos es más turbio, es más difícil entenderlo”.

¿Cómo funciona?

Al ser consultado cómo las Fuerzas Armadas logran realizar estas transacciones sin intervención del Estado, Dauno Tótoro expuso: “El Estado a través de sus atribuciones le destina a todas sus instituciones predios para que cumplan sus funciones, no se las regala ni las vende, las destina”.

“En el caso de las FF.AA., estas reciben los predios tras solicitud, luego de un tiempo las institución determina que el terreno es prescindible y en vez de devolverlo al Estado, lo traspasa al Patrimonio de Afectación Fiscal, convirtiéndolo en patrimonio propio inalienable y arma un banco inmobiliario propio, que luego va utilizando para hacer caja”, continuó.

“Esta propiedad se la enajena a un particular, por lo general a una inmobiliaria y está luego aumenta este precio porque el Ejército lo vende barato. La inmobiliaria se le vende a una nueva empresa o constructora, que recauda todos los recursos para construir un edificio, como por ejemplo la nueva oficina del Banco Santander (en Presidente Riesco con Américo Vespucio Norte, predio fiscal apropiado por el Ejército) y luego se le vende al destinatario final”, esgrimió.

“En cada uno de estos pasos hay plata, beneficios, ganancias y todas estas van a fondos privados y a las Fuerzas Armadas. Desde mi punto de vista, lo más grave de todo esto es que lo privados, las grandes empresa, se apropia de bienes fiscales, a través de las FF.AA., porque no pueden hacerlo de otra manera, porque es ilegal”, sostuvo el periodista.

Para cerrar, Dauno Tótoro declaró: “El negocio de las Fuerzas Armadas y los que se coluden con ellas, es especulación inmobiliaria. No es de extrañarse que las grandes empresas que han participado en la construcción en terrenos fiscales, están todas ubicadas en Nuevas Las Condes, exfundo Villa Las Condes, estatal apropiado por el Ejército”.