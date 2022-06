Abuela de joven asesinado en Parque Forestal: “No venía de un carrete, sino de sus estudios”

Durante esta jornada se conoció el testimonio de la madre y la abuela del joven estudiante de 20 años que murió asesinado en el Parque Forestal. El hecho ocurrió el pasado jueves, en dicho sector de la comuna de Santiago.

Lorena González, madre de la víctima, conversó con el matinal Mucho Gusto sobre las circunstancias de este robo con homicidio, que sigue en investigación. Además, hizo un llamado a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ya que el crimen está vinculado a la presencia de comercio ambulante.

También intervino Teresa, la abuela, quien remarcó que “como dijeron en alguna parte, que es un ajuste de cuentas, es mentira“. Sobre ello, recalcó que el joven era estudiante de ingeniería en modalidad vespertina y que Parque Forestal era parte de la ruta que tomaba de vuelta a casa.

“Quiero que se limpie el nombre de mi nieto”

“Mi nieto venía de sus clases, estudiaba en Antonio Varas. Tenía que pasar por esas partes. El Instituto Médico Legal (SML) hizo los exámenes y él no tenía drogas en su cuerpo ni alcohol. Él falleció entre 11:00 y 12:00 de la noche. Carabineros lo encontró a las 04:00 de la madrugada”, sostuvo la adulta mayor.

Expresó también que “lo que necesito es que se haga justicia por mi nieto y por muchos niños más. Mi nieto era un niño bueno, no era un niño malo. Hay mucha gente que lo conoce. Nunca me imaginé que a él le fuera a pasar algo… A mí no me pueden venir a decir que mi niño andaba en la calle enfiestado. Las cosas no son así”.

Lorena González se sumó a las palabras de Teresa. “Lo único que quería era surgir para su abuela, y es verdad todo lo que ha dicho mi mamá. Él amaba a su abuela, le quería construir un palacio y se lo construyó igual, porque le dejó un legado tan bonito a sus hermanos, amigos y niños de la calle”, manifestó la mujer.

La madre de la víctima hizo un fuerte llamado a las autoridades ante la ola de hechos de violencia. “No quiero más muerte en mi vida. Quiero que mis hijos sean felices. Me quedan tres más y los tres son iguales que su hermano, con espíritu de superación”, expresó.

En tanto, su abuela Teresa afirmó que “todos lo querían en el trabajo, nunca tuvo un encontrón con nadie. Que hablen cosas que no son me tenía triste, pero quiero que se limpie el nombre de mi nieto. No venía de un carrete, sino de los estudios”.