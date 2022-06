Este viernes, el Ministerio de Salud confirmó que se decretará alerta sanitaria por la presencia de la viruela del mono en Chile. Hasta la fecha, hay seis casos confirmados de la enfermedad, cinco de ellos en la Región Metropolitana.

Desde la sede en Santiago de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la ministra Begoña Yarza afirmó que “ha llegado el momento en que utilicemos otras herramientas para nuestro arsenal de estrategias para esta alerta“.

“El tema de las enfermedades emergentes y en particular la viruela del mono, que fue alertada por la OPS y la OMS el pasado 13 de mayo, lo que ha traído en los países es una conducta de prevención y responsable con la vigilancia. Y en Chile en particular, que tenemos una historia de respuesta epidemiológica muy importante y bien hecha, no ha sido muy distinto en esta ocasión”, sostuvo la secretaria de Estado.

Regreso a las residencias sanitarias

Yarza remarcó que se ha hecho una fuerte vigilancia epidemiológica, además de señalar que hay un sistema de registro inmediato de sospechas de casos de la viruela del mono, junto con un programa de seguimiento de los casos.

En cuanto a la alerta sanitaria, la ministra precisó que es “una estrategia en el reforzamiento para tener más herramientas para responder a estos casos. Muchas de ellas son administrativas, le otorgan tanto a la autoridad sanitaria nacional como regional herramientas del punto de vista de las compras, de los recursos, de la organización de los recursos, la utilización de residencias sanitarias”.

Sobre lo último, tal como en la pandemia del covid-19, se recurrirá nuevamente a las residencias sanitarias como medida de aislamiento para los casos de menor cuidado, ya que los pacientes con síntomas de consideración requerirán hospitalización.