ONU concluye que periodista palestina Shireen Abu Akleh fue asesinada por fuerzas de seguridad de Israel

El pasado 11 de mayo, la cadena Al Jazeera acusó a Israel de asesinar a la destacada periodista palestina Shireen Abu Akleh durante una redada del ejército israelí en un campamento de refugiados en la ciudad de Jenin, en Cisjordania.

Tras una investigación de la Autoridad Palestina que apuntó directamente a las fuerzas de seguridad de Israel, y ante la negativa de dicho país de reconocer el hecho afirmando incluso que los propios palestinos habrían disparado contra su compatriota, Naciones Unidas decidió investigar el hecho y sus conclusiones se dieron a conocer en las últimas horas.

Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, los “disparos que mataron a Abu Akleh e hirieron a su colega Ali Sammoudi procedían de las fuerzas de seguridad israelíes y no de disparos indiscriminados por parte de personas palestinas armadas, como afirmaron inicialmente las autoridades de Israel”.

El organismo llegó a estas conclusiones tras revisar material fotográfico, de video y de audio, visitar la escena, consultar a expertos, revisar comunicaciones oficiales y entrevistar a testigos. “Varias balas aparentemente certeras fueron disparadas hacia ellos desde la dirección de las fuerzas de seguridad israelíes. Una bala hirió a Ali Sammoudi en el hombro, mientras que otra bala alcanzó a Abu Akleh en la cabeza y la mató instantáneamente“.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a las autoridades israelíes a abrir una investigación penal sobre el asesinato de Abu Akleh y sobre todos los demás asesinatos y lesiones graves cometidos por las fuerzas israelíes en Cisjordania.

Además, desde la Oficina de Derechos Humanos informaron que las fuerzas de seguridad israelíes han asesinado a 58 palestinos en Cisjordania, incluidos 13 niños en lo que va del año.

Our independent monitoring is consistent with the finding that the shots that killed #ShireenAbuAkleh came from Israeli Forces.

UN Human Rights Chief @mbachelet continues to urge Israeli authorities to open a criminal investigation.

