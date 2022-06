Ministra de Minería y anuncio de cierre de Ventanas por parte de Codelco: “El Gobierno no le puede ordenar cosas al directorio”

Tras más de 24 horas de movilización, los trabajadores del cobre levantaron el paro nacional indefinido luego de llegar a un acuerdo con Codelco y con el Gobierno respecto al cierre de la fundición Ventanas.

El próximo martes, los trabajadores se sentarán a conversar con las autoridades para buscar soluciones laborales además de una eventual fiscalización industrial en Quintero y Puchuncaví.

Sobre este tema ahondó la ministra de Minería Marcela Hernando, quien en conversación con ADN Hoy no ocultó su alegría tras alcanzar un acuerdo con los trabajadores. “Estamos muy contentos porque por fin estamos dialogando, algo que debió haber iniciado hace una semana”, señaló.

En esa misma línea, la secretaria de Estado indicó que “los trabajadores están contentos porque se va a invertir en la empresa, en la refinería de Ventanas, no en la fundición. Ya se comprometió Codelco con US$ 30 millones y eso implica aumentar la capacidad de la refinería”.

Además, la ministra Hernando detalló que se encuentran trabajando “en cuatro mesas diferentes”. “Una es la legislativa; otras es la que tiene la empresa con la Federación de Trabajadores del Cobre, donde se habla de las inversiones estratégicas en todas sus divisiones; otra es la que se llevará en el Ministerio del Medio Ambiente y que es mucho más integral ya que trata con todas las empresas que están ahí; y la cuarta mesa tiene que ver con temas de los trabajadores con Codelco“.

Decisión de cerrar fundición Ventanas

Por otro lado, la titular de Minería se refirió al anuncio realizado por Codelco sobre el cierre de fundición Ventanas, lo cual detonó en el paro nacional de trabajadores.

Días antes la ministra había señalado que esta noticia fue “sorpresiva” para el Gobierno y que le hubiera gustado “saber antes” lo del cierre de la división de Codelco. En ADN Hoy, la ministra volvió a reiterar esta afirmación manifestando que “el Gobierno no le puede ordenar cosas al directorio de Codelco, el directorio toma sus decisiones en el momento que estimen convenientes. Mientras ellos no hagan el anuncio, el Gobierno tampoco puede hacerlo”.

“Esto no es un tema que no hayamos conversado en el Gobierno, de hecho está en el programa del Presidente Boric. Entonces no es que no supiéramos nada de Ventanas, el tema es que acá existe una relación complicada de entender entre el Estado y una empresa ‘estatal’, pero que es autónoma“, agregó.

Finalmente, Marcela Hernando sostuvo que “en el directorio de la Enami aprobamos reemplazar algunas fundiciones o aumentar su capacidad. En Paipote está aprobado el avanzar con un proyecto, que estaba listo hace cuatro años y que se ha visto detenido, para reemplazar esta fundición y que crezca, que tenga mayor capacidad”.

“Es estratégico para el país tener mayor industrialización y que nuestros productos salgan más refinados“, cerró.