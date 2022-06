En horas de la mañana de este viernes un acotado grupo de manifestantes llegó hasta las afueras del Palacio de La Moneda, en Santiago, para manifestarse en contra de la propuesta hecha por el Presidente Gabriel Boric durante su cuenta pública, que apunta a la “prohibición total de la tenencia de armas”.

Las consignas que se leían en las pancartas que llevaban los asistentes decían: “Por el derecho a defender nuestra familia”, “Soy un deportista, no un delincuente”, “Defendernos es nuestro derecho”, “Soy un cazador, no un delincuente”, “Los delincuentes no siguen las leyes”, “La protección de nuestra familia es lo primero”, “Desarmar es negar nuestro derecho a legítima defensa y práctica del tiro deportivo”, entre otros.

Citados por el portal 24 Horas, un convocado explicó la movilización: “Acá todos somos personas intachables, no hay delincuentes, somos personas honestas y trabajadoras. Amamos nuestra patria y nuestra bandera, jamás la quemaríamos (…) Tenemos las armas en las casas y no en las calles causando el mal. Nos quieren desarmar a nosotros, pero tienen que hacerlo con quienes se burlan del Estado y las usan en las calles. Cómo puede ser que hayan narcotraficantes utilizando pistolas en velorios pero Carabineros no puede hacer nada”.

Citada en el mismo medio, Josefa Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Chilena del Rifle, llamó al Congreso a “rechazar esta iniciativa de desarme total planteado por este Gobierno”: “De manera pacífica queremos mantener nuestro derecho a poseer armas para deportes, coleccionismo y uso responsable como defensa personal”.

Puedes revisar las imágenes de la marcha a continuación.