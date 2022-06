Alrededor de las 10:00 la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) metropolitana hizo un primer balance sobre las precipitaciones caídas hasta el momento en la capital.

Según información de la entidad, hasta esa hora habían caído 9 mm. de agua en promedio en toda la región. El director regional, Miguel Muñoz, valoró la precipitación: “Es fantástica y se recibe muy bien. Precisamente partiendo de la base de déficit hídrico que tenemos en la región”.

Las zona donde más agua ha caído ha sido la provincia de Melipilla, específicamente en la comuna de Alhué.

En tanto, en la comuna de Curacaví, se informó el colapso de una alcantarilla: “Habría ingresado aguas servidas a ocho viviendas. En estos momentos está personal municipal en el lugar, además de personas de Aguas Andinas concurrieron al lugar para solucionarlo lo más pronto posible”.

Sobre el sistema eléctrico, no se registraron mayores eventos. No obstante ello, no hay que dejar de lado el pronóstico de viento, particularmente hacia la cordillera de la costa. Según señaló el director metropolitano, “podríamos tener rachas de hasta 40, 50 km/h. Eso podría indicar que algunos árboles caigan sobre el tendido eléctrico y podríamos tener cortes de energía eléctrica en la zona. También en la zona precordillerana”.

En las próximas horas deberían caer entre 10 y 15 mm. más de agua.