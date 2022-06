Este martes comienza el invierno y con él, una serie de accidentes estacionales. Así es, el invierno tiene también una lista de eventos o situaciones que requieren la opinión o el diagnóstico de un experto y pareciera ser que hoy, con menores restricciones de movilidad, con el adelantamiento y la extensión de las vacaciones de invierno, y así otros factores, se hace necesario prestar especial antención.

De eso conversó la mañana de este lunes el urgenciólogo de Help, Alfredo Labarca, en el Ciudadano ADN.

“En la casa hay que tener mucho cuidado con los accidentes en el hogar y con la pandemia aprendimos eso. Hay que poner en práctica lo que aprendimos por el confinamiento por el covid-19”, dijo el médico, apuntado a los accidentes en el hogar: “Las caídas por tropezarse, por los niños cayendo de las camas, esas son las más frecuentes, y pueden ir desde contusiones, moretones, hasta las fracturas”.

Pero no solo en casa pueden haber situaciones: “Hubo un estudio que se hizo aquí hace un par de años atrás, antes de la pandemia, donde se concluyó que el 80% de los accidentes en los centros de sky era por choque entre los deportistas, lo que provocaba lesiones variables. Uno dice que podría haber sido prevenible ese tipo de lesiones. A partir de eso, uno tendría que adoptar todas las medidas para evitar ese tipo de choques dentro de las pistas de sky”.

Otro de los accidentes a los que habría que estar atento son aquellos vinculados “sobre todo en las zonas donde hay mayor frío y se producen las escarchas matinales, donde se producen las caídas de las personas en el piso. Y no solo de las personas, también de los automóviles. Son accidentes comunes durante esta época de invierno”.

Con todo, un factor relevante a considerar son las urgencias pediátricas que hoy en día están con amenaza de colapso. Pero para el médico Labarca, hay una experiencia rescatable de la pandemia que puede aplicarse en esta situación:

“La pandemia nos enseñó a organizarnos mejor y tener divididas muchas urgencias, entre urgencias respiratorias y no respiratorias. En la no respiratorias están los cirujanos, los traumatólogos, que ven las enfermedades que no cesan: apendicitis, enfermedades de la guatita, y los traumas: accidentes automovilísticos, etc. Entonces los servicios de urgencia tienen para responder de la mejor forma a los distintos tipos de demandas que existen en los servicios de urgencia”.