Este sábado se realizará la audiencia de formalización de Juan Israel González Quezada, sindicado como el autor del asesinato del cabo de Carabineros David Florido. A propósito de esto, su padre, Juan Carlos Florido, conversó con ADN.

Los hechos coinciden con la celebración del día del padre este domingo 19 de junio. “No están los ánimos para celebrar el día del padre”, dijo Juan Carlos. Luego agregó: “Estamos muy consternados. no tengo ánimo, yo como papá y la familia. A lo mejor van a estar los hermanos, mis hijos y a lo mejor compartiremos en la mesa, pero hacerlo con la alegría de antes, difícil”.

Sobre el detenido, señaló: “El hombre tiene 24 años, es imputable, tiene discernimiento, sabe que cometió un homicidio y tiene que pagar. Espero que el Estado me apoye y le dé la pena máxima, se lo merece. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. La vida de una persona no vale cinco años y un día, no. Tiene que ser la pena máxima”.

Con la información que se maneja hasta ahora (incluso el llamado anónimo que informó de armamento de alto calibre en el lugar), el padre del cabo fallecido es tajante: “El procedimiento estuvo mal. Pero ahí tendrán que ver los estamentos de arriba para ir mejorando este sistema, porque no puede ser que manden a dos carabineros a cumplir una función donde estaba en peligro su integridad física, donde habían armas en el lugar”.

“Mi hijo fue víctima de muchas cosas que hoy están malas en el país y uno de esos son los protocolos que está dando la misma institución. Y son ellos los encargados de mejorar ese sistema porque sino van a haber muchos carabineros muertos por no hacer bien las cosas”, añadió.

Otro de los datos que se supo en las últimas horas fue que quien mantenía oculto a Juan Israel González Quezada era una funcionaria del Poder Judicial. Además, habría tenido una relación sentimental con él.

Juan Carlos amplía la mirada y teorizó: “No puede ser de que una persona que esté metida en el sistema judicial haya estado protegiendo a este desgraciado. Y más encima me hace ruido de por qué logró la libertad condicional. Eso significa que ella usó tráfico de influencias y protegió a este individuo para lograr ese beneficio”.

El padre Florido recibió el llamado del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y de la ministra del Interior, Izkia Siches. Desde la institución uniformada le adelantaron que era probable que lo llamaran para participar del proceso judicial, mientras que la ministra le aseguró que harán lo posible para que se cumpla la pena máxima.

Por lo pronto, queda todo en manos de la justicia. Y ante eso, el mensaje del padre es claro: “Le diría al Poder Judicial que haga su pega: que la pena que se le dé a las personas que cometen delitos graves tienen que ser fuertes para que los delitos vayan disminuyendo en la población. Porque no puede ser que estemos legislando para darle beneficios a los que cumplen delitos y a aquellos que no están cumpliendo, como el caso de Carabineros y la PDI, le estamos poniendo un máximo de exigencias que le atan las manos para no hacer bien la pega. Eso es lo que yo digo: aquí hay que hacer bien la pega”.