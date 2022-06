Migrante confiesa que abandonaría Chile por no poder sobornar a Carabineros

Esta semana fue viral un video que circuló en redes sociales, realizado por un migrante que confesó sus razones por las que se iría de Chile, relacionadas directamente con la imposibilidad de sobornar a Carabineros.

Lo que explicó el hombre de nacionalidad venezolana en el video es que en Perú podía trabajar más tranquilo como repartidor. Esto, porque podía “darle dinero a la policía” a fin de evitar multas.

De hecho, el migrante lamentó que en Chile no se pueda sobornar a los Carabineros. Y por eso, el hombre podría regresar al país vecino.

Además, con el clip mostró varias motos estacionadas en Santiago, pertenecientes a amigos de él que no pueden trabajar legalmente por irregularidades con sus papeles migratorios.

El video del migrante que se va de Chile

Este es el video que circuló en redes sociales y que no tardó en volverse viral:

“Acá llegan los carabineros y estamos abatidos todos. Algunos no tienen licencias, otros no tienen papeles, entonces uno no sale a trabajar tranquilo“, dijo el hombre en el clip.

Además, el migrante sumó sobre la imposibilidad de sobornar a los funcionarios: “En Perú uno salía con 20 soles, te paraban, lo pasabas por debajo y listo. Aquí no, uno le ofrece plata a los Carabineros y te vas preso por extorsión y sobornar a un oficial de la policía de Chile. Entonces, estamos jodidos aquí“.

Las penas por intentar sobornar a funcionarios policiales en Chile oscilan entre los 541 días y los 5 años de prisión. Mientras que los Carabineros que aceptan sobornos son dados de baja de la institución de forma inmediata.