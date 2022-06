Autor de “Náusea: Crónica de una zona de sacrificio”: “El objetivo del libro es resguardar la memoria de estas comunidades”

Náusea: Crónica de una zona de sacrificio, se titula el nuevo libro del escritor nacional Esteban Contardo, texto por medio del cual relata la realidad de una de las zonas más simbólica del país en esta materia, el parque industrial de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, en la Región de Valparaíso.

Ciudadano ADN conversó con el autor de esta investigación, debido a que esta zona volvió a ser noticia, luego que la semana pasada se presentarán nuevos casos de intoxicación y una emergencia ambiental debido a las emisiones de dióxido de azufre en el aire.

“Si hoy estamos viendo nuevos casos de intoxicación, después que la Corte Suprema haya emitido su fallo donde se ordenaba tomar medidas al Estado y esto sigue pasando, entonces obviamente la gente que entrevisté tiene esa desesperanza”, señaló el escritor.

Escuela de La Greda

Náusea, está centrado en el caso de intoxicación masiva en la Escuela de La Greda en 2011, que provocó la reubicación del establecimiento.

“Fuí a la exescuela de La Greda y lo que me llamó la atención es que estaba a poco más de 600 metros de las termoeléctricas, el colegio se construyó en 1900 y el complejo industrial parte en 1950. Esa escuela abandonada representa como el tejido social de La Greda se ha ido rompiendo”, expuso el licenciado en Letras Hispánicas.

“Los mismos relatos señalan que todo lo que genera la escuela a la comunidad se perdió, llegó la droga, ahora está perdida”, agregó el escritor.

En esa línea, Contardo detalló que una visita al sector en 2018, debido a un nuevo caso de intoxicación masiva, lo llevó a escribir este libro, ya que se dio cuenta que “muchos de los eventos se han ido olvidando o se ha normalizado que existan zonas de sacrificio”.

“El objetivo del libro es resguardar la memoria de estas comunidades para visibilizar esto, que después caen por la agenda del momento y espero que el lector pueda empatizar con los testimonio y se tomen medidas necesarias a corto plazo”, señaló.

Sin cambios

Al ser consultado sobre si ha existido algún cambio respecto a la respuesta de las autoridades en estos casos, Esteban Contardo expresó: “No, no he visto ningún cambio, es más el gobierno de la época tuvo que tomar todas las medida necesarias, los diagnósticos, estudios con la población de la zona y eso no sucedió”.

“Las normas chilenas en prevención de contaminación son demasiado laxas, 20, 30 e incluso 50% por sobre la norma de la Organización Mundial de la Salud”, sumó.

En cuanto a los efecto que han traído estos episodios a los habitantes de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, el investigador indicó que “estamos hablando de generaciones en donde la contaminación penetra a tal punto, y han salido estudios, que se encuentran fallas en el gen que protege del cáncer, y esta población es más vulnerable a esta enfermedad”,

“Las medidas no han sido las correctas, los testimonios del libro van en esa dirección, mostrar que hay una indolencia, que no hay medidas de reparación, porque hay gente que hoy está muerta y no puede luchar por sus derechos”, dijo.

Sin respuestas

En cuanto a las respuestas emitidas por las empresas ubicadas en la zona, Contardo precisó que tuvo la idea de entrar a Codelco Ventanas, “pero me patearon innumerables veces el correo”. “Intenté hablar con el director del hospital y la Seremi me dejó de responder en el octavo correo”, añadió.

Finalmente, el autor de Náusea: Crónica de una zona de sacrificio apuntó que la gente de la zona tiene “mucha esperanza“ con la llegada del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, esto, ya que en su periodo de campaña “firmó una carta de compromiso”.

“El otro día estuve con Cata Alonso que es representante de mujeres en zonas de sacrificio y resistencia y ella me dijo que si se cumple el compromiso, van a quedar muy contentos”, cerró.

Náusea: Crónica de una zona de sacrificio, el nuevo libro de Estabn Contardo ya se encuentra en librerías y en sus respectivas versiones online.