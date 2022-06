“Pindinga” Muñoz denuncia negligencia de inmobiliaria tras explosión de cerámicos en departamento en Quillota

El exfutbolista nacional, Jorge “Pindinga” Muñoz denunció negligencia por parte de la inmobiliaria Lingue Ltda., luego que a inicios de semana se registrara una explosión de cerámicos en un departamento de su propiedad en Quillota, Región de Valparaíso.

En conversación con ADN, el exdeportista radicado en Florida, Estados Unidos, explicó que el inmueble de tres dormitorios y dos baños -del cual es dueño hace tres años y que es arrendado por terceros-, sufrió una explosión, la cual habría provocado no solo la destrucción del piso del departamento, sino que un “daño estructural al edificio” residencial.

“Hace cinco días el corredor de propiedades que maneja el departamento me mandó un video en donde se quebraron todos los cerámicos del departamento y la familia que está ahí pasó un susto muy grande“, afirmó el exintegrante de la Universidad Católica.

En detalle, el hecho denunciado ocurrió en el departamento 34 del tercer piso de la torre C5, parte del Condominio Los Libertadores, ubicado en Chacabuco 960, Quillota.

Las explicaciones de la inmobiliaria

En esa línea, “Pindinga” Muñoz detalló que tras el accidente y al solicitarle explicaciones a la inmobiliaria Lingue Ltda, esta respondió diciendo que la explosión era responsabilidad de los habitantes del departamento, debido a que no se realizaba una ventilación correcta.

“La duda que tengo es si el edificio se está moviendo o no, porque ellos no me quieren dar una respuesta, ellos me dicen que es problema de ventilación, pero yo pienso que es problema de que el edificio se está moviendo”, declaró.

El exfutbolista indicó que al comprar el inmueble, nadie le señaló que dicha construcción debía ser ventilada una cierta cantidad de veces al día o a la semana.

“Estoy preocupado, porque no es un depatamento que vale barato y yo lo había comprado para cuando me retire de lo que hago en Estados Unidos, pero en las condicciones en las que está el departamento me da miedo vivir ahí, porque no tengo la seguirdad que esté en buenas condiciones”, sostuvo Muñoz.

¿Acciones legales?

En tanto, “Pindinga” anunció estar estudiando acciones legales contra Lingue Ltda., ya que la inmobiliaria solo ha cambiado los cerámicos que se vieron afectados, reparación que se realizó con cerámicos de otro color.

“El abogado me dice que tenemos que hacer una demanda al Sernac y empezar por ahí, porque en Chile es todo muy lento. Hay muchas personas que pasan lo mismo y no pueden reclamar. Es un abuso lo que están haciendo”, señaló.

Además de las acciones legales, “Pindinga” Muñoz solicita a la inmobiliaria un estudio del edificio para que se compruebe si existe un problema de base, porque “no es normal que se quiebren todos los cerámicos de una departamento, entonces algo debe estar pasando en la construcción”.

Cabe señalar que esta no es la primera vez, ya que como detalló el exfutbolista, “el año pasado le pasó al cuarto piso, pero muchos menos que al mío, habrán sido unos 10, 15 cerámicos, en el mío son de 80 a 100″, cerró.

ADN se intentó comunicar con la inmobiliaria Lingue Ltda., pero hasta el momento no ha existido respuesta.