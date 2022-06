Presidente Boric a Huenchunao: “Este gobierno no le va a prestar espacio a quienes quieren boicotear el camino del reencuentro”

Desde Los Ángeles, el Presidente Gabriel Boric realizó un punto de prensa en el que fue consultado por los dichos del fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), José Huenchunao.

El dirigente afirmó en una entrevista que “los colegios son los espacios de mayor enajenación, culturización se ha generado hacia nuestra gente. Nosotros, seguramente, en algún momento, vamos a tener que apoderarnos de los colegios de los territorios mapuche, por ejemplo”.

“Ya hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, de resistir y de tomar las armas, a medida que sea necesaria. No hay ningún pueblo que se haya liberado de otra manera. No es que uno haga apología a la violencia, es la realidad”, remarcó el fundador de la CAM.

Presidente Boric: “Terminan deslegitimando su propia causa”

En medio de sus actividades en Estados Unidos y ante el requerimiento de la prensa, el Presidente Boric se refirió a los distintos hechos de violencia en el país y a las palabras de José Huenchunao.

“Yo creo que un Presidente de la República no puede responder cualquier tipo de declaración que haga cualquier persona. Nosotros tenemos una vía clara que es la vía del diálogo y por otro la persecución de los delitos”, señaló el Mandatario.

En esa línea, recordó que “quienes cometan delitos van a ser perseguidos con toda la fuerza de la ley, porque la ley se respeta por todos”.

“Dicho esto, nosotros no solamente hemos hecho condenas retóricas“, continuó el Presidente. “Intervenimos lo que fue el barrio Meiggs, presentamos una propuesta robusta en seguridad, que seguro va a ser mejorada por el Congreso. Estamos trabajando en una ley de control de armas, se está mejorando el sistema de inteligencia, justamente para desarticular a los grupos de crimen organizado, en materia de robo de madera, tráfico de personas, narcotráfico”.

Ya de lleno sobre Huenchunao, Boric remarcó que “quienes lo realizan, terminan deslegitimando su propia causa. Y quienes estén en esa lógica van a ser cada vez menos, no me cabe ninguna duda. Este gobierno no le va a prestar espacio a quienes quieren boicotear el camino del reencuentro entre los chilenos“.

“Sería mucho más fácil para mí ponerme a pelear con el señor al que usted menciona, o con algún dirigente que tenga algún discurso incendiario, ya sea de izquierda o de derecha, pero no es el camino que vamos a seguir. Nosotros queremos convocar a la gran mayoría de los chilenos que quiere seguridad, tranquilidad, cambios profundos con estabilidad y con paz”, sentenció.