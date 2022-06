Dueño de ex Fuente Alemana votará Rechazo: “Mi pensamiento siempre ha sido liberal, así que supongo que soy de derecha”

Recientemente se han viralizado distintos videos -reales y editados- en los que se llama a votar por el Apruebo o el Rechazo en el Plebiscito de Salida del 4 de diciembre, que definirá el avance de la nueva Constitución. En uno de los registros aparece Carlos Siri, dueño de la Fuente Antigua, conocida como la ex Fuente Alemana.

El comerciante ofrece un testimonio sobre los ataques que ha sufrido el local desde el estallido social. “El barrio ha sido víctima de toda la delincuencia que se desató después del 18 de octubre“, es una de las frases que menciona y que cierra con la consigna #YoNoApruebo.

En conversación con T13, Carlos Siri profundizó en su postura política y afirmó que votará por la opción Rechazo. “Mi pensamiento siempre ha sido liberal así que yo supongo que soy de derecha”, señala.

Las razones de Carlos Siri

Durante la entrevista, Carlos Siri fue consultado sobre si lo han llamado para una campaña del Plebiscito de Salida, considerando que el período legal aún no comienza, pero sí se pueden ver ciertas activaciones en redes sociales.

“No me han contactado. Uno de esos videos donde yo salgo lo hizo Sebastián Torrealba. Un día me pidió si podíamos hacer el video y yo le dije que no tenía ningún problema. Pero ahora no hay nada formal”, sostuvo el comerciante.

El dueño de la ex Fuente Alemana remarcó que “si me piden participar para hacer campaña por el Rechazo, por supuesto que voy a participar, lo tengo claro“.

“Yo participé en una Iniciativa de Norma Popular que se llamaba Primero las víctimas y la rechazaron y era algo tan sencillo como asegurar que el Estado fuera el responsable de la seguridad ciudadana y a eso le tiraron la cadena”, contó Siri.

Añadió que “les he preguntado a algunos constituyentes dónde está consagrado esto y nadie me responde. Aquí solo están garantizados un montón de derechos que dan lo mismo, porque mientras no haya paz, no hay nada“.

“La verdad a mí me da lo mismo si el Banco Central es autónomo o no, que seamos plurinacional o no. A mí todo me da lo mismo, porque sin seguridad ni paz no hay solución para ninguna cosa. Esto queda totalmente abierto para que venga cualquier grupo político -de cualquier tendencia- para que abran una revolución violenta y no pase nada”, sentenció Carlos Siri.