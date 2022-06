Presidente Boric: “Es evidente que el actual marco constitucional es un obstáculo para algunas de las reformas que queremos hacer”

Este domingo, el Presidente Gabriel Boric junto a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, encabezaron la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente desde la comuna de Huechuraba.

En la instancia, el Mandatario se refirió al estado del país en materias medioambientales.

“Lo que establece la ley es cumplir la meta de carbono neutralidad el 2050 (…) espero que lleguemos antes del 2050. Por lo tanto, no nos relajemos. Como dice nuestra ministra, no tenemos tiempo que perder. No estamos hablando del futuro, no estamos haciendo un acto de generosidad hacia las generaciones que vendrán. Estamos hablando de nuestra propia supervivencia. Creo que eso requiere una profunda transformación del Estado“, indicó el Presidente Boric.

“(Hay que) dejar de considerar lo medioambiental como un eje sectorial y transversalizarlo en todos las políticas públicas del Estado chileno”, planteó el mandatario quien agregó: “No tenemos tiempo que esperar. Nuestro país es uno de los más afectados por las consecuencias de la crisis climática“.

Crisis de seguridad y Cumbre de las Américas

El Presidente Boric también se refirió a las críticas que ha recibido por embarcarse en la gira que lo llevará a la IX Cumbre de las Américas, estando la seguridad como tema país.

“Es una visión cortoplacista, pequeña y que no se ajusta a los deberes que tengo como representante del Estado. Chile es un país inserto en el mundo”, puntualizó el Mandatario.

“Vamos a hablar de la política para eliminar las armas que Canadá, por ejemplo, ha avanzado sustantivamente en ello (…) vamos a mejorar muestras políticas públicas respecto a seguridad”, indicó el Presidente Boric.

“Conversaremos con nuestros países hermanos sobre cómo enfrentamos conjuntamente las crisis migratorias que para Chile son tan importantes. Pido que levantemos un poco la vista de la pelea chica“, subrayó.

Dichos de ministro Jackson sobre Constitución actual

Este domingo, en entrevista con El Mercurio, el titular de la Segpres sostuvo que “con la Constitución actual, muchas de nuestras reformas no se podrían llevar a cabo“.

Ante aquellas declaraciones, el Presidente Gabriel Boric indicó que “es evidente que el actual marco constitucional, de la Constitución de 1980, es un obstáculo para algunas de las reformas que nosotros queremos hacer. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos el deber de llevar adelante nuestro programa sea cual sea el resultado”.

El Mandatario también abordó la postura de Chile Vamos ante el plebiscito de salida: “Que los partidos de derecha sean los principales líderes del rechazo, es totalmente legítimo“.

“Sigo siendo un esperanzado del proceso constituyente y espero que el 4 de septiembre sea un momento de unión de los chilenos y, pase lo que pase, el liderazgo que voy a ejercer es para encontrarnos en nuestro país en torno a un nuevo texto constitucional”.

Muerte del comunero mapuche Eloy Alarcón

Finalmente, la máxima autoridad del país también se refirió a la muerte, en las últimas horas, del comunero mapuche Eloy Alarcón en Villarica.

“Lamento profundamente esta nueva pérdida de vida. Toda la información que tenemos hasta el momento es confusa. Que es un enfrentamiento entre civiles. Incluso, se nos ha dicho que no era en el marco de una reivindicación específica de tierras, eran problemas más bien de carácter privado”, indicó el Presidente Boric.

“No es el camino. Nosotros estamos desplegando el plan Buen Vivir (…) además con un estado de excepción constitucional para garantizar el libre tránsito en las rutas y mejorar la seguridad”, comentó el Mandatario.